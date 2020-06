Nach drei erfolgreichen Jahren nimmt die Stadt Neuss auch in diesem Jahr wieder an der Stadtradeln-Aktion teil. Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne des Klima-Bündnisses zur Imageförderung des Radverkehrs und zur Bewusstseinsbildung in Sachen Klimaschutz. In Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und seinen Kommunen findet das Stadtradeln in Neuss vom 5. bis 25. Juni 2020 statt.

Stadtradeln soll dazu beitragen, den Klimaschutz in den Fokus zu rücken und auf das Fahrrad als bedeutenden Mobilitätsträger aufmerksam zu machen. Es soll aufgezeigt werden, dass es eine große Zahl an Radlerinnen und Radlern gibt, deren Bedürfnisse Beachtung finden müssen und die zur Entlastung des Verkehrssystems beitragen. Mit Hilfe der Meldeplattform „RADar“ kann außerdem auf Schwachstellen im Radwegenetz hingewiesen und die Verbesserung der Radinfrastruktur unterstützt werden.

Gerade in Zeiten von Corona ist das Fahrrad ein sehr gesundes Verkehrsmittel, welches dem Auto und dem ÖPNV in vielen Fällen vorzuziehen ist. Neben Gesundheitsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz bietet das Radeln eine sinnvolle Möglichkeit, den Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit einer Aktivität entgegenzuwirken, bei der es zu keinem engen zwischenmenschlichen Kontakt kommt. Daher sind alle, die in Neuss wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen, aufgefordert, auch in diesem Jahr mit zu radeln und dadurch die Stadt Neuss im regionalen und bundesweiten Wettbewerb zu unterstützen. Den Gewinnerteams winken wieder attraktive Preise.

Stadtradeln unter Corona-Bedingungen bedeutet in diesem Jahr, dass keine flankierenden Aktionen stattfinden können, bei denen viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel ein Auftakt-Event, organisierte Radtouren oder eine Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung. Wichtig ist, dass bei der diesjährigen Teilnahme die jeweils aktuell geltenden Abstandsregeln und die Beschränkung von Zusammenkünften im öffentlichen Raum zu beachten sind.

Unter www.stadtradeln.de/neuss kann man sich registrieren und während dem 21-tägigen Zeitraum die mit dem Rad zurückgelegten Kilometer eintragen. Alle Radkilometer zählen, ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit - Hauptsache klimafreundlich unterwegs. Jeder/Jede kann einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen und somit weitere Teammitglieder werben.