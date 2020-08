Stadtwerke Neuss mit eigenem E-Carsharing-Angebot

Die Stadtwerke Neuss bieten ab sofort ein E-Carsharing auf Neusser Stadtgebiet an. Das Konzept umfasst im ersten Schritt vier E-Renault-Zoe, die gemietet werden können, eine der neuen Mobilstationen befindet sich in der Innenstadt mit direkter Anbindung an den ÖPNV. In einem zweiten Schritt werden E-Roller und E-Bikes inklusive Fahrradgaragen folgen.

Bei der Präsentation am Hamtorwall freute sich Bürgermeister Reiner Breuer: „Ich selbst fahre sowohl dienstlich wie privat elektrisch. Das neue Angebot einer Kurzzeitmiete von Stromern kann die Verbreitung der Elektromobilität entscheidend vorantreiben. Das E-Carsharing-Angebot als weiterer Baustein in unserem Mobilitätssystem führt zu einer Steigerung der Lebensqualität vor Ort durch verbesserte Aufenthaltsqualität, einer Verringerung von Parkraum-Suchverkehr und einer Senkung der lokalen Emissionen. Zudem kann das Carsharing-Angebot „Berührungsängste“ mit Elektromobilität durch den einfacheren Zugang zu Elektroautos, abbauen.“ Die Stadtwerke haben sich für ein stationäres E-Carsharing entschieden, das bedeutet, es gibt grundsätzlich feste Abhol- und Rückgabestationen, über die die Fahrzeuge einfach zu finden sind und an denen sie wieder aufgeladen werden können. Eine dieser sogenannten „Mobilstationen“, die jetzt in Betrieb genommen wurde, befindet sich in der Neusser Innenstadt in der Straße Hamtorwall, unmittelbar in der Nähe der Bushaltestelle Niedertor. An einer extra gekennzeichneten Ladesäule der Stadtwerke Neuss mit insgesamt zwei Ladepunkten können die gemieteten E-Fahrzeuge abgeholt bzw. wieder abgestellt und für die Nutzer kostenfrei mit grünem Strom aufgeladen werden. Aber auch unterwegs können die Autos an jedem der über 5.000 Ladepunkte im Verbund von ladenetz.de kostenfrei „aufgetankt“ werden. Abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie Fahrweise und Straßenbeschaffenheit haben sie bei vollständig geladener Batterie eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die zentrale Lage der Mobilstation „Hamtorwall“ gewährleistet eine direkte Anbindung an den ÖPNV. In unmittelbarer Nähe befindet sich die zentrale Bushaltestelle Niedertor, über die alle Innenstadtlinien der Stadtwerke Neuss fahren. Eine weitere Mobilstation befindet sich am Eingang des Stadtwerkegeländes an der Moselstraße. An beiden Stationen sind momentan jeweils zwei Fahrzeuge verfügbar.

Onlinebuchung über eine App

Alle E-Fahrzeuge können online über die „neuss e-mobil“ App gebucht werden, die sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store verfügbar ist. Die einmalige Registrierung für das E-Carsharing erfolgt zuvor ebenfalls über die App oder über das Registrierungsformular auf der zugehörigen Website „e-mobil.stadtwerke-neuss.de“. Über die App wird das Fahrzeug auch geöffnet und verriegelt. Im Gegensatz zur klassischen Autovermietung sind die Fahrzeuge so unabhängig von Öffnungszeiten rund um die Uhr verfügbar.

Rabatte für Energiekunden der Stadtwerke

Die Anmeldung für das E-Carsharing ist kostenfrei, für die elektronische Führerscheinüberprüfung in der App entstehen einmalige Kosten von zehn Euro. Jede angefangene Stunde kostet 4,90 Euro inklusive zehn Freikilometern in der ersten Stunde. Der Tagessatz liegt bei 49,90 Euro inklusive 25 Freikilometern, das Wochenende bei 119,90 Euro inklusive 50 Freikilometern. Pro gefahrenem Kilometer kommen 20 Cent Nutzungsgebühr hinzu. Wer das Auto über Nacht stehen lassen möchte, zahlt eine reduzierte Nachtpauschale von 14,90 Euro. Das Laden des Fahrzeugs mit Strom im Ladenetzverbund ist kostenfrei. Für ihre Energiekunden und ihre AboTicketkunden im Nahverkehr bieten die Stadtwerke Neuss deutlich vergünstigte Konditionen an. So liegt der Tagessatz hier zum Beispiel bei 31,90 €, ein Wochenende kostet 69,90 €. Die Führerscheinüberprüfung ist kostenfrei. Die Bezahlung erfolgt online über Kreditkarte oder Lastschriftverfahren.

Besonderer Schutz in Coronazeiten

Um die Fahrzeugnutzer in Coronazeiten besonders zu schützen, gibt es festgelegte Hygieneregeln. Zudem steht in allen Fahrzeugen ein kleines Set mit Desinfektionsmittel bereit.

Kooperation mit dem Neusser Bauverein

In Kooperation mit den Stadtwerken Neuss bietet der Neusser Bauverein im Wohnquartier „Südliche Furth“ seinen Mietern bald ebenfalls die Möglichkeit E-Autos zu leihen. Eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten ist bereits installiert. In Kürze stehen auch hier zwei E-Renault Zoes der Stadtwerke für die Nutzung bereit. Für die Mieter des Neusser Bauvereins gelten ebenfalls vergünstigte Konditionen.

Alle Informationen zum neuen E-Carsharing der Stadtwerke Neuss sind auf der Website „e-mobil.stadtwerke-neuss.de“ nachzulesen. Ein anschauliches Erklärvideo zur Bedienung der E-Autos mit der App ist auf dem YouTube-Kanal der Stadtwerke Neuss unter https://www.youtube.com/stadtwerkeneuss

abrufbar.