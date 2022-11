Stärkung der Handwerks- und Kulturbranche in der Neusser Nordstadt

Im Rahmen einer im vergangenen Jahr durch das Amt für Wirtschaftsförderung initiierten Untersuchung der Situation der Handwerksbetriebe, der kleineren produzierenden Unternehmen sowie der Kulturbetriebe in der Neusser Nordstadt findet neben der bereits stattgefundenen Befragung der dort ansässigen Betriebe nun gemeinsam mit dem durchführenden Büro guut GmbH eine Veranstaltung statt.

Die Ergebnisse der Umfrage und die verschiedenen Ansätze zur Stärkung der Handwerks- und Kulturbranche in der Nordstadt werden in der Veranstaltung aufgegriffen und diskutiert. Neben einer kurzen Darstellung der durchgeführten Begutachtung durch das Büro guut GmbH wollen wir gemeinsam mit Ihnen in Workshops zu den Themen „Neue Infrastrukturen“ (in Bezug auf u.a. Betriebslogistik, Stellplatzbedarfe, Lagerflächen), „Neue Netzwerke und Akteur*innen“ (Wie können Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Akteur*innen und Institutionen gestärkt werden?) sowie „Neue Mischung im Quartier“ (Wie können sich Handwerk, Gewerbe und Kultur räumlich im Quartier künftig entwickeln?) in den Austausch treten.

Die Veranstaltung findet statt am

Dienstag, 29. November 2022 um 17.00 Uhr,

Theater am Schlachthof, Blücherstraße 31, 41460 Neuss

Eine Anmeldung ist bis zum 23. November erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an 02131 90-3101 oder wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de