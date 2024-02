Tag der Archive: „Essen und Trinken“

Zum bundesweiten „Tag der Archive“ öffnen die Archive im Rhein-Kreis Neuss am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März 2024, um zwölften Mal ihre Türen weit und folgen damit dem Aufruf des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA), ihre Häuser zu präsentieren. Das Motto in diesem Jahr: „Essen und Trinken“.

Der Termin Anfang März erinnert auch an den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln vor 15 Jahren, am 3. März 2009, der einmal mehr bewusstgemacht hat, dass Archive für die historische Identität einer Region unverzichtbar sind. Der „Tag der Archive“ zeigt der Öffentlichkeit immer wieder neue inhaltliche Facetten von Archiven als „Schatzkammern der Geschichte“.

Das Stadtarchiv Neuss, Oberstraße 15, lädt am Samstag, 2. März 2024, zwischen 11 und 18 Uhr alle Interessierten ganz herzlich ein. Die Besucherinnen und Besucher werden mit Archivführungen und Kurzvorträgen auf eine kulinarische Reise durch das historische Neuss mitgenommen. Gezeigt wird, wie im Spätmittelalter die Bäckerzunft organisiert war, wie in Notzeiten sorgsam mit Lebensmitteln umgegangen wurde und wie die Lebensmittelproduktion Neuss am Rhein in aller Welt bekannt machte.

Außerdem gibt es ganztägig Kinderangebote, das Archiv der Werhahn KG stellt sich vor und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stadtarchiv erläutern ihre spannenden Projekte. Eine kleine Ausstellung zu Neusser Gaststätten wird präsentiert und es besteht den ganzen Tag die Möglichkeit, vor Ort oder auch digital über Facebook Fragen an die Archivarinnen und Archivare des Stadtarchivs zu stellen. Also „Ask an archivist“ zu historischen Themen, den vielfältigen Möglichkeiten der Archivrecherche oder auch zum Archivarsberuf.

Beim „Tag der Archive“ können sich alle Bürgerinnen und Bürger darüber hinaus über die wichtige Aufgabe der Erhaltung von Kulturgut informieren, Restaurator Marcus Janssens öffnet dafür die Restaurierungswerkstatt des Hauses. Darüber hinaus können Publikationen des Stadtarchivs erworben werden. Selbstverständlich wird beim Motto „Essen und Trinken“ auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Das vollständige Programm ist online unter www.stadtarchiv-neuss.de zu finden.

Mit von der Partie beim „Tag der Archive“ ist auch das Schützenarchiv Neuss sowie das Archiv des Rhein-Kreis Neuss, das an seinem Hauptstandort Dormagen-Zons seine Pforten mit einem bunten Programm öffnet.

Stand: 22. Februar 2024