Tage der offenen Tür und Informationsabende an weiterführenden Schulen

In den kommenden Monaten finden an den städtischen weiterführenden Schulen in Neuss Informationsabende und Tage der offenen Tür statt. Während der Termine haben Eltern und Schüler*innen die Möglichkeit, die Schulen zu besichtigen, sich einen Eindruck vom Schulleben zu verschaffen und mit den Schulleitungen bzw. den verantwortlichen Lehrer*innen Gespräche über die Anforderungen, Möglichkeiten und Angebote der weiterführenden Schulen zu führen. Darüber hinaus stehen die Schulen auch außerhalb der Informationsveranstaltungen den Eltern bzw. Schüler*innen zu einzelnen Informations- und Beratungsgesprächen zur Verfügung. Die Termine im Einzelnen:

Realschulen

Rita-Süssmuth-Realschule

Tag der offenen Tür: Samstag, 25.11.2023, 9 - 13 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Donnerstag, 11.01.2024, 19 Uhr



Gymnasien

Quirinus-Gymnasium

Tag der offenen Tür: Samstag, 18.11.2023, 9 - 13 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Mittwoch, 25.10.2023, 19 Uhr in der Aula

Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe im Rahmen des Tages der offenen Tür

Info-Brunch für Grundschuleltern (mit telefonischer Voranmeldung): Samstag, 13.01.2024, 10 - 13 Uhr

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Tage der offenen Tür: Samstag, 04.11.2023 09 - 13 Uhr & Freitag, 01.12.2023, 16 - 18 Uhr

Info-Abend für die Grundschuleltern: Mittwoch, 10.01.2024, 19 - 20:30 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Freitag, 01.12.2023, 16 - 18 Uhr



Nelly-Sachs-Gymnasium

Tag der offenen Tür: Samstag, 11.11.2023, 08:30 - 12:30 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Donnerstag, 16.11.2023, 19 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Montag, 19.02.2024, 19 Uhr



Marie-Curie-Gymnasium

Tag der offenen Tür: Samstag, 02.12.2023, 8:30 - 13 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Mittwoch, 10.01.2024, 18:30 Uhr

Vorstellung Doppelqualifikation Chemie: Montag, 05.02.2024, 16 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Montag, 05.02.2024, 18 Uhr

Gymnasium Norf

Tag der offenen Tür: Samstag, 02.12.2023, 09 - 13 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Dienstag, 05.12.2023, 19:15 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Donnerstag, 21.03.2024, 18 Uhr

Gesamtschulen

Comenius-Gesamtschule

Tag der offenen Tür: Samstag, 18.11.2023, 9 - 13 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Dienstag, 28.11.2023, 18 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Dienstag, 21.11.2023, 18:30 Uhr

Janusz-Korczak-Gesamtschule

Tag der offenen Tür: Samstag, 04.11.2023, 9 - 12:30 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Dienstag, 14.11.2023, 19 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Mittwoch, 25.10.2023, 18:30 Uhr

Gesamtschule an der Erft

Tag der offenen Tür: Samstag, 25.11.2023, 10 - 13:30 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Donnerstag, 26.10.2023, 19 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Donnerstag, 16.11.2023, 19 Uhr



Gesamtschule Nordstadt

Tag der offenen Tür: Samstag, 28.10.2023, 10 - 14:30 Uhr

Info-Abend Grundschuleltern: Dienstag, 09.01.2024,18:30-19:30 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Dienstag, 09.01.2024, 18:30-19:30 Uhr

Gesamtschule Norf

Tag der offenen Tür: Samstag, 25.11.2023, 10 - 14 Uhr

Info-Abend für Grundschuleltern: Donnerstag, 30.11.2023, 19 Uhr

Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe: Dienstag, 30.01.2024, 19 Uhr

Auf neuss.de haben wir die aktuelle Broschüre der weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2024/2025 hochgeladen. Dort stellen sich alle Schulen mit ihren Profilen, pädagogischen Schwerpunkten und Angeboten vor. Die Termine für den Tag der offenen Tür finden Sie im allgemeinen Teil auf Seite 7.