In der kommenden Woche werden die Tannenbäume von der der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) abgeholt. Von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 15. Januar 2021, werden die Nadelbäume jeweils am Leerungstag der grauen Restmülltonne (immer am Tag der regulären Müllabfuhr der 50-, 120- und 240-Liter-Tonnen) eingesammelt.



Auch die Besitzer*innen von Restmülltonnen mit pinkfarbenem Deckel (14-tägige Leerung) und Müllgroßbehältern (770 Liter und 1.100 Liter) können die Tannenbäume an den oben genannten Leerungstagen der grauen Restmüllgefäße an den Straßenrand legen.



Die Tannenbäume müssen völlig abgeschmückt bis sieben Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitliegen. Dabei sollten sie nicht in Säcke oder Tüten verpackt werden. Weihnachtsbäume mit Wurzelballen werden ebenfalls nicht eingesammelt.



Für Rückfragen steht das Kundenzentrum der AWL gerne unter der Telefonnummer 02131/124480 zur Verfügung. Informationen stehen darüber hinaus in der neuen Abfall-Info 2021 bereit und sind im Internet unter www.awl-neuss.de abrufbar.



Wer im neuen Jahr den Neusser Abfallkalender (mit praktischer Erinnerungsfunktion) auch digital nutzen möchte, kann diesen unter dem Stichwort "Mein Abfallkalender" im jeweiligen App Store (Android und iOS) oder hier downloaden.