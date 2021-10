„Tanz der Straße“ erstmals live

Die Neusser Kampagne für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr, der „Tanz der Straße“ ist bereits im letzten Jahr gestartet. Leider konnte sie unter Corona- Bedingungen, nicht wie geplant mit echten Live-Acts umgesetzt werden, sondern wurde stattdessen mit orangenen Aufstellern am Straßenrand sichtbar. Doch nun, am Samstag, den 04.09.2021, bot sich ein ganz anderes Bild.

Unter dem Motto „Mehr Raum für alle Verkehrsteilnehmer“ wurde in der Sebastianusstraße der „Tanz der Straße“ mit echten Menschen und echten Zuschauern gestartet. Tanzend wurde gezeigt, wie sich Straßen auch mal ohne Autoverkehr nutzen lassen.

Mit einem bunten Angebot an Tanzdarbietungen wurde der Sebastianusstraße Leben eingehaucht. Von Rock´n Roll, über Line-Dance, klassischen Tänzen, lateinamerikanischen Tango, über Jazz-Dance und Kinderdisco bis hin zum Hiphop reichte das Spektrum. Und so begeisterten sich Passanten aller Altersgruppen für den „Tanz der Straße“, staunten, wippten, tanzten und performten mit. Für alle die nur zuschauen wollten, boten die auf ehemaligen Parkplätzen installierten Sitzmöbel und Tischgruppen ausreichend Platz zum Verweilen und Bestaunen ein.

Neben den Tanzaufführungen sorgte eine Vielzahl an Foodtrucks für die Verköstigung der Besucher, aber auch der Tanzenden, denn Bewegung macht hungrig! Das kulinarische Angebote reichte von exotischen Leckerbissen bis hin zu wohlbekannten Speisen der lokalen Küche – so war für jeden Geschmack etwas geboten.

Ganz besonderer Dank gilt den Tanzstudios und Tanzgruppen, die mit ihrem abwechslungsreichen Programm diesen Tag ermöglicht haben. Zu nennen sind hier: die Tanzgruppen von TSV Neuss und TSG Quirinus Neuss, die Tanzschule Love2Dance, Joao Kanga mit seiner Hip-Hop Gruppe, das No Limits Dance Studio, die Tanzgarde des TSV Norf, die Tanzgruppe SWIFF e.V. und Sylvia Bechle, die mit ihrem Fun Linedance die Umstehenden zum Mitmachen motivierte. Ebenso interaktiv war das Angebot Minidisco der Tanzschule Love2Dance von Petra Wagner, sie animierte Kinder zum Mittanzen und Spaß haben – ein voller Erfolg. Tanzende, freudige Kinder auf einer Straße, die normalerweise von Autos befahren wird – größer könnte der Kontrast zum Alltagsverkehr kaum sein.

Die Sebastianusstraße war an diesem Tag ein belebter, von Menschen allen Altersgruppen besuchter und einladender Ort im Herzen der Neusser Innenstadt. Attribute, die nicht selbstverständlich für Innenstädte sind, jedoch umso wertvoller, wenn sie die Realität beschreiben. Der Tanz der Straße will einen Ausblick darauf gegeben, wie ein Miteinander, geprägt von Achtsamkeit und Rücksichtnahme, im Straßenraum funktionieren kann. Im speziellen Fall der Sebastianusstraße geht es auch um den Mehrwert, den alternative Nutzungen von Straßen- und Parkraum für alle Beteiligten bereithalten kann. Sicherheit, Aufenthaltsqualität und Freizeitgestaltung in der Innenstadt sind keine Fiktion, sondern gelebte Wirklichkeit, wenn man den Raum dafür bereitstellt.

Weitere Informationen zum "Tanz der Straße" finden Sie unter: https://tanz-der-strasse-neuss.de/

(Stand: 10.09.2021/Bo)