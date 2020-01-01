© HNFOTO – Adobe Stock
© HNFOTO – Adobe Stock

Лікарі в Нойсі, які володіють російською (частково українською) мовою

Загальна медицина

Таня Фельде (російська мова)
Sebastianusstraße 8
41460 Нойс
Тел: 02131 12650
Факс: 02131 126565

Ольга Лупп (російська мова)
Niederstraße 19
41460 Нойс
Тел: 02131 273527
Факс: 02131 273513

Загальна медицина / психотерапія

Хелена Йамін (іспанська, польська, англійська, російська мови)
Adolf-Flecken-Straße 10
41460 Нойс
Тел: 02131 5259999

Спеціаліст з офтальмології

Dr. med. Анна Цибульська -Генріх (польська, англійська, російська мови)
Markt 1–7
41460 Нойс
Тел: 02131 222827
Факс: 02131 3679166

Гінекологія та акушерство

Ольга Айс (російська, англійська мови)
Marienkirchplatz 7
41460 Нойс
Тел: 02131 368330
Факс: 02131 3683311

Оториноларингологія

Наталі Гехт (російська мова)
Batteriestraße 1
41460 Нойс
Тел: 02131 28383
Факс: 02131 23050

Внутрішня медицина

Олеся Кох (англійська, українська, російська мови)
Niederstraße 19
41460 Нойс
Тел: 02131 273527
Факс: 02131 273513

Світлана Куниця (російська мова)
Niederstraße 19
41460 Нойс
Тел: 02131 273527

Ортопедія, мануальна терапія, спортивна медицина

Dr. med. Ян Коволь (англійська, російська, польська мови)
Sebastianusstraße 12
41460 Нойс
Тел: 02131 28747
Факс: 02131 278738

Радіологія

Кетеван Лашхі (англійська, російська, грузинська мови)
Niederwallstraße 1
41460 Нойс
Тел: 02131 170170
Факс: 02131 1701715