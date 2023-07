Unterbringungseinrichtung Nordpark

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage suchen viele Menschen eine Zuflucht in Deutschland. Neben den Vertriebenen aus der Ukraine kommen auch Menschen aus anderen Staaten, wie zum Beispiel aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan zu uns, um Asyl zu beantragen. In der Regel verfügen die Geflüchteten über keinen Wohnraum und sind nach Zuweisung durch das Land Nordrhein-Westfalen von den Kommunen aufzunehmen. Auch die Stadt Neuss steht daher in der Verantwortung, diese Personen in den Unterkünften aufzunehmen und zu betreuen. Da die Kapazitäten der vorhandenen städtischen Unterkünfte nicht mehr ausreichen, entsteht eine neue Unterbringungseinrichtung auf dem Parkplatz des Nordparkbades.

Um was für eine Unterkunft handelt es sich?

Es handelt sich um eine Containeranlage, die aus mehreren Modulen zusammengesetzt wird und für bis zu 92 Personen Platz bietet. Die Containeranlage am Nordpark ist barrierearm und wurde von der Firma Zeppelin aus Dormagen hergestellt.

Die Beheizung erfolgt CO 2 -neutral (Luftwärmepumpe).

Wie lange soll die Unterkunft bestehen?

Die geplante Dauer für den Betrieb der Unterkunft ist zunächst auf fünf Jahre festgelegt.

Wie wurde der Standort ausgewählt?

Bei der Standortwahl von Wohnheimen wird grundsätzlich versucht, die Unterkünfte für Geflüchtete gleichmäßig in den Stadtteilen zu verteilen und eine gute Anbindung für die untergebrachten Menschen sicherzustellen. Der hier gefundene Standort bietet den Vorteil, dass er sozialverträglich ist und die Auswirkungen für den Stadtteil sehr gering gehalten werden können.

Ab wann beginnt die Nutzung der Unterkunft?

Die Unterkunftseinrichtung wird voraussichtlich ab Herbst 2023 in Betrieb genommen.

Wer wird in der Einrichtung am Nordpark untergebracht?

Da die Zuweisung der Geflüchteten an die Kommunen durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt, erhalten die zuständigen Stellen der Stadt Neuss erst kurz vor der Unterbringung nähere Informationen über die Personen. Die Stadt Neuss hat darauf keinerlei Einfluss. Die Verteilung richtet sich nach der aktuell bestehenden Aufnahmeverpflichtung der Kommune.

Von wem wird die Unterkunft betrieben und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Durch wen die sozialarbeiterische und haustechnische Betreuung erfolgt steht derzeit noch nicht fest. Vor Inbetriebnahme wird es einen Tag der offenen Tür geben, an dem die Anlage besichtigt werden kann und auch Fragen zur ehrenamtlichen Unterstützung gestellt werden können.

Ich habe ein anderes Anliegen – wie erreiche ich die Stadt Neuss?

Bei weiteren Anliegen und Fragen erreichen Sie die Stadt Neuss unter Buergeranliegen@stadt.neuss.de oder telefonisch unter der 02131 9001. Dort werden Ihre Anliegen aufgenommen und an die zuständigen Stellen innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet.

Stand: 17. Juli 2023