Verlängerte Bewerbungsfrist für europaaktive Auszeichnungen in NRW

Mit den Auszeichnungen „Europaaktive Kommune“ und „Europaaktive Zivilgesellschaft“ soll das europäische Engagement der Kommunen und der Zivilgesellschaft in NRW geehrt, unterstützt und motiviert werden. Für die aktuelle Bewerbungsrunde können Kommunen, kommunale Verbände und zivilgesellschaftliche Akteure ihre Bewerbung bis zur verlängerten Bewerbungsfrist am 15. September 2022 einreichen.

Die Bewerber sind aufgerufen, innovative und beispielgebende europäische Aktivitäten zu präsentieren, die in Nordrhein-Westfalen die Vielfalt und die Chancen Europas vermitteln. Seit 2013 haben 61 kommunale Akteure in NRW die Auszeichnung "Europaaktive Kommune" erhalten. 2018 wurde die Auszeichnung "Europaaktive Zivilgesellschaft" neu eingeführt und bisher an 14 zivilgesellschaftliche Akteure vergeben.

Im Jahr 2021 wurde auch die Stadt Neuss für vorbildliches Europa-Engagement ausgezeichnet. Unter anderem für die intensiven Beziehungen zu ihren Partnerstädten, das Shakespeare Festival und die internationalen Tanzwochen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Startseite | Bund.Europa.Internationales.Medien (mbei.nrw)

(Stand 15.08.2022)