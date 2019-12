Verwaltung zwischen den Jahren zu

Die Verwaltung der Stadt Neuss bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Der letzte offene Tag in diesem Jahr ist somit der Freitag, 20. Dezember 2019, beziehungsweise im Bürgeramt der Samstag, 21. Dezember 2019.

Am Donnerstag, 2. Januar 2019, hat die Verwaltung wieder geöffnet. Um dem zu erwartenden Publikumsandrang möglichst effizient begegnen zu können, beginnen die Sprechzeiten an diesem Donnerstag ausnahmsweise bereits ab 8 Uhr. So können sich die Besucherinnen und Besucher besser auf die gesamten Sprechzeiten an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr verteilen.