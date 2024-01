„Verweile doch…“: Ausstellung der Alten Post

Große Freude über die gemeinsame Ausstellung war am vergangenen Donnerstag, 4. Januar 2024 bei der Vernissage im Kunstraum zu spüren. Ausgestellt wurden die Werke, die in den Malkursen an der Alten Post unter der Leitung von Mascha Malzeva entstanden sind.

Die Spannbreite der gezeigten Werke reicht von konventionellen Acrylmalereien über experimentelle Acrylmaltechniken, Aquarelle, Kohlezeichnung bis zu Eitempera. „Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in Gruppen und mit mir als Dozentin bereits mehrere Jahre zusammen, es bauten sich menschliche, kollegiale und freundschaftliche Beziehungen auf“, erzählt Mascha Malzeva, die die Anwesend durch die Ausstellung führte und die Werke und ihre Entstehung anschaulich erläuterte. Gerade in diesem abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen individuellen Malvorlieben liegt der Reiz der Ausstellung. Fast alle der Ausstellenden waren zur Eröffnung anwesend, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

„Die Alte Post ist eine wichtige Institution für das Kulturleben in Neuss. Wichtig für Kunstschaffende, Kunstinteressierte und alle, die in Neuss etwas Schönes erleben wollen“, fasst Dr. Marie Batzel, Leiterin des Kulturforums Alte Post, die gelungene Vernissage zusammen.

Aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Alten Post finden die Veranstaltungen des Kulturforums derzeit an unterschiedlichen Orten in der Stadt statt: Die Ausstellung „Verweile doch…“ ist noch bis Mitwoch, 10. Januar 2024 im Kunstraum (Deutsche Straße 2, 41464 Neuss) zu sehen.

