Dass sich die Themen in der Volkshochschule jedes Semester verändern, ist selbstverständlich. Neue Sprachen werden unterrichtet, neue Erkenntnisse und Trends führen zu neuen Gesundheitskursen, die Kochkurse haben immer neue Schwerpunkte und im Bereich der Kultur und Politik werden in jedem Semester neue hochqualifizierte Referentinnen und Referenten aus ganz Deutschland eingeladen.



Ein Blick in das aktuelle Programmheft oder auf www.vhs-neuss.de lohnt sich entsprechend in jedem Semester.



Auffällig in diesem Semester ist, dass sich neue Formate etablieren. Eine Reaktion auf die Corona-Pandemie sind etwa „Live Online-Vorträge“: In Kooperation mit der VHS Erding und Südost lädt die Volkshochschule hochkarätige Gäste ein, die für die Teilnehmenden zunächst live einen Vortrag halten und im Anschluss Fragen aus dem Chat beantworten. Der bekannteste Referent in diesem Semester ist Yuval Noah Harari („Eine kurze Geschichte der Menschheit“).



Die Themen der kostenlosen Live Online-Vorträge sind dabei breit gefächert:

„Von Melodien zu Wörtern: Wie Babys Sprache(n) lernen“ (14. Oktober, 19.30 Uhr)

„Wandel‘ Dich, nicht das Klima“ (29. Oktober, 19.30 Uhr)

„Kommentar und Diskussion zum Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA“ (5. November, 19.30 Uhr)



Neu sind auch Sprachkurse, die die Volkshochschule mit erfahrenen Neusser Dozentinnen und Dozenten anbietet: Dazu zählen beispielsweise die Englisch- oder Chinesischkurse. Gelernt wird mittels Videokonferenzen und der Lernplattform der VHS. Der Vorteil dieser regionalen Angebote - wenn Teilnehmende sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch real treffen möchten, etwa um sich gegenseitig zu motivieren, ist das möglich. Die hohen Qualitätskriterien, die für den Unterricht vor Ort gelten, gelten bei VHS-Kursen selbstverständlich auch online. So kann man uter anderem Online-Kurse in Gitarre, Qi Gong, Pilates, Yoga oder Schrweibwerkstätten belegen. Auch wenn der Schwerpunkt weiterhin und grundsätzlich auf Kursen vor Ort liegt, können nun auch diejenigen VHS-Kurse zu buchen, die lieber von zu Hause aus lernen.