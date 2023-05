Vor Reisezeit Gültigkeit von Ausweisen prüfen

In gut einem Monat beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Erfahrungsgemäß ist vor und in den ersten Wochen nach Ferienbeginn die Nachfrage für Termine im Bürgeramt besonders hoch.

Das bringt längere Vorlaufzeiten für die Terminvereinbarung mit sich und wirkt sich auch auf die Produktionszeiten der Bundesdruckerei aus. Wer also eine Reise plant, sollte schon jetzt überprüfen, ob die Reisedokumente noch gültig sind. Wenn ein Termin beim Bürgeramt notwendig sein sollte, kann dieser ganz einfach online unter https://termine.serviceportal-neuss.de oder telefonisch unter 02131 903232 vereinbart werden.

(Stand: 26.05.2023)