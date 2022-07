Vorübergehende Schließung

Aufgrund von Renovierungsarbeiten bleibt die Außenstelle des Bürgeramtes in Holzheim vom 11. Juli 2022 bis voraussichtlich 12. August 2022 (einschließlich) geschlossen. Das Bürgeramt Innenstadt sowie die Außenstelle Norf sind wie gewohnt geöffnet. Die Terminvergabe erreichen Sie über termine.serviceportal-neuss.de. Die Abholung der in der Außenstelle Holzheim beantragten Ausweis- und Passdokumente erfolgt weiterhin wie gewohnt im Rathaus Innenstadt an der Information.