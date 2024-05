Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Daniel Rinkert wird die neue Wanderausstellung des Deutschen Bundestages im Haupt-Foyer des Rathauses der Stadt Neussgezeigt. Sie ist von Montag, 27. Mai , bis Freitag, 31. Mai 2024, zu Besuch und steht allen Interessierten offen.

Die Wanderausstellung will die Öffentlichkeit in den Wahlkreisen über das Parlament und seine Mitglieder informieren. Bürger*innen haben Gelegenheit, mit ihren Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis in Kontakt zu treten und aus erster Hand Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments kennenzulernen. Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen, können per E-Mail an repraesentation@stadt.neuss.de angefragt werden. Freiberufliche Honorarkräfte stehen im Auftrag des Bundestages für die Informations- und Wissensvermittlung der Besucher*innen und für moderierte Diskussionsrunden zur Verfügung.

„Die Stadt Neuss freut sich, die Wanderausstellung in ihren Räumlichkeiten präsentieren zu können. Nur durch eine bessere Aufklärung über die Funktionen und Arbeitsweisen des Parlaments können Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie sie selbst Einfluss nehmen können“, erklärt Bürgermeister Reiner Breuer.

Auch Bundestagsabgeordneter Daniel Rinkert, ist zufrieden, dass er die Wanderausstellung in seinen Wahlkreis holen konnte: „Ich bin davon überzeugt, dass ein tieferes Verständnis für die Arbeit des Parlaments dazu beitragen kann, das Vertrauen in die politischen Institutionen zu stärken und die Politikverdrossenheit zu verringern. Wenn Bürgerinnen und Bürger sehen, dass ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter transparent arbeiten und sich für ihre Interessen einsetzen, sind sie eher bereit, sich aktiv an der politischen Gestaltung zu beteiligen“.

Die Wanderausstellung wurde 2022 umfassend modernisiert und digitalisiert, um die Attraktivität zu steigern. Die neue Ausstellung besteht aus 16 großen Schautafeln mit acht Monitoren, einem Multifunktionskubus und einem sogenannten Touch-Tisch. Über das eigene Smartphone können die Besucher*innen einen Multi-Media-Guide sowie Augmented Reality Anwendungen (Besuch des Plenarsaales) nutzen.

Zudem gibt es Quizspiele und eine „Fotowand“ für Selfies mit Bundestagshintergrund. Informationsmaterialien und Souvenirs können kostenlos mitgenommen werden.

Öffnungszeiten der Wanderausstellung Montag: 12 Uhr bis 18 Uhr

Dienstag: 08 Uhr bis 16 Uhr

Mittwoch: 08 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag: geschlossen - Feiertag

Freitag: 08 Uhr bis 14 Uhr

___

Stand: 27. Mai 2024