Vom 29.11. bis 20.12.22 läuft im Rathaus-Foyer die Wanderausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten & Co“. Die Ausstellung wurde von der Natur- und Umweltakademie des Landes NRW ( NUA ) anlässlich des UN-Welttag des Artenschutzes im März 2022 konzipiert und informiert auf 14 anschaulich gestalteten Schautafeln über die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür und die Ökosystemfunktionen verschiedenster Artengruppen: von Pflanzen über Vögel und Insekten bis hin zu Amphibien und Kleinsäugern. Dabei hält die Ausstellung diverse Tipps für die Gestaltung naturnaher Gärten und Balkone bereit und zeigt, dass schon mit geringem Aufwand ein positiver Beitrag für die Artenvielfalt möglich ist.

Außerdem ermöglicht die Gestaltung von Gärten, im privaten Bereich einen kleinen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Die Ausstellung unterstützt damit auch die Öffentlichkeitsarbeit für das Integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Der Klimawandel hat in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und Politik gewonnen. Ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes sind Klimaanpassungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang sind gerade im urbanen Raum auch kleinräumige Flächen wie klimafreundliche Gärten wichtig, um auch bei sommerlichen Hitzeperioden ein erträgliches Wohnumfeld zu schaffen bzw. zu erhalten. Somit erfüllen vielfältig gestaltete Gärten gleich mehrere Funktionen für ein nachhaltiges Leben in der Stadt.

Die Ausstellung ist öffentlich und kann ausdrücklich auch von Schulen als Angebot für die Umweltbildung im Biologie- oder Erdkunde-Unterricht wahrgenommen werden. Der Eintritt ist kostenfrei.