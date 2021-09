Experten des Technischen Hilfswerks geben Tipps in der Volkshochschule Neuss

Nach den Starkregenereignissen im Sommer hat die Volkshochschule Neuss mit dem Technischen Hilfswerk (THW) eine zusätzliche Informationsveranstaltung am Dienstag, 28. September 2021, 18.30 Uhr, ins Programm genommen.

Es ist wichtig zu wissen, was im Fall von Extremwetterereignissen zu tun ist: Wie sollte ein Haushalt vorbereitet sein, was soll man unternehmen und vor allem was unterlassen? Im Romaneum, Brückstraße 1, geben zwei Experten des THW Tipps, die alle einfach befolgen können. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erwünscht.

Hire geht es zur Anmeldung:

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Was-tun-im-Katastrophenfall/U503010#inhalt

