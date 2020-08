Werden Sie Tagesmutter oder Tagesvater!

In Neuss werden wieder Tagesmütter und Tagesväter gesucht. Ende Oktober startet der nächste Qualifizierungskurs. Wenn Sie Freude und Interesse an der Arbeit mit Kleinkindern haben und in Neuss wohnen, laden wir Sie herzlich zu einer Info-Veranstaltung des Jugendamtes ein.

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind genauso willkommen wie Personen, die bereits im pädagogischen Bereich arbeiten. Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss und deutsche Sprachkenntnisse auf dem B2-Niveau.

Interessierte können sich bei der nächsten Info-Veranstaltung über die neue Qualifizierung als Tagespflegeperson informieren:

Mittwoch, 9. September 2020, 10 bis 11.30 Uhr im Josef-Kuchen-Zimmer E.616.

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 02131-90-5167 oder doris.albring@stadt.neuss.de. Der nächste kostenfreie Qualifizierungskurs beginnt Ende Oktober.

Im Jahr 2020 werden in Neuss im familienforum edith stein Tagespflegepersonen nach dem QHB (kompetenzorientiertes Qualifizierungshandbuch) im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten ausgebildet. Gefördert wird dies durch das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“, ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Der im Oktober startende Qualifizierungskurs ist durch diese Förderung für die Teilnehmenden kostenfrei. Zusätzlich erhalten alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen eine Prämie in Höhe von 400 Euro.

Weitere Informationen unter https://www.neuss.de/leben/kinder-und-jugend/kindertagesbetreuung/kindertagespflege