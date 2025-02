Wie stellen Sie sich die Zukunft der Mobilität vor?

Der Rhein-Kreis Neuss hat gemeinsam mit der Stadt Neuss und den anderen kreisangehörigen Kommunen eine Online-Befragung zum künftigen Mobilitätsangebot gestartet. In dieser sind die Bürger*innen aufgerufen die Vor- und Nachteile der Verkehrsmittel zu kommentieren und ihre Wünsche an die Mobilität der Zukunft zu äußern.

Wie sähe Ihre Alltagsmobilität aus, wenn Sie immer die freie Wahl hätten? Wie gut kennen Sie jetzt schon bestehenden Mobilitätsangebote im Kreis? Die eingereichten Antworten fließen in den Prozess zur Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes des Rhein-Kreis Neuss für eine klimafreundliche und zukunftsfähige Verkehrsgestaltung ein. Das integrierte Mobilitätskonzept folgt einem partizipativen Ansatz und wird gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen sowie Anrainerkommunen, Fachakteuren und mit Beteiligung der Bürger*innen im Kreisgebiet erstellt und über die Förderrichtlinie für vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement (FöRi-MM) gefördert.

Eine Teilnahme an der Online-Befragung ist bis 28. Februar 2025 unter https://rkn.nrw/umfrage002 möglich. Die Beantwortung des Fragebogens nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch. Wer möchte, kann im Anschluss an die Befragung noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden ein Einkaufsgutschein für das Rheinpark-Center in Neuss im Wert von 300 Euro sowie zwei Jahreskarten für Schloss Dyck.

___

Stand: 11. Februar 2025