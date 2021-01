Wintereinbruch in Neuss

Als am Samstagabend erstmals in diesem Winter auch in Neuss Schnee fiel, rüsteten sich die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadt für ihren nächtlichen Einsatz: Eimer, Schaufeln, Trecker und weitere Fahrzeuge wurden gepackt und zum Winterdienst in die Stadt und ihre Stadtteile ausgesendet. Sie sorgten dafür, dass sich die Neusserinnen und Neusser am nächsten Morgen auf geräumten, schneefreien Wegen sicher in den winterlichen Parks und Grünanlagen bewegen konnten. Dabei haben Sie ungewohnte Ansichten vom botanischen Garten eingefangen.