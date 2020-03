Kunst & Bildung

Freischaffende Künstlerinnen und Künstler



Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft unterstützt freischaffende, professionelle Künstlerinnen und Künstler mit einer finanziellen Soforthilfe in Höhe von 2.000€. Diese finanzielle und nicht rückzahlbare Unterstützung soll bei Absagen von Engagements finanzielle Engpässe überbrücken. Den Antrag können Sie unter nachstehendem Link herunterladen. Bitte beachten Sie, Ihren Nachweis über die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse sowie einen Nachweis für Ihren Honorarausfall (z.B. Vertrag und Veranstaltungsabsage) Ihrem Antrag beizulegen. Weitere Informationen sowie den Antrag finden Sie hier.

Weiterbildung

Das Land NRW arbeitet derzeit an Lösungen, um Weiterbildungseinrichtungen und weitere handelnde Akteure in Kultur und Wissenschaft in Zeiten der Corona Pandemie zu unterstützen. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft bereitet entsprechende Maßnahmen vor. Die aktuellen Entwicklungen können unter der Seite des Ministeriums unter diesem Link eingesehen werden.