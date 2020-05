Bildungseinrichtungen

Nach der neuen CoronaSchVo in der ab dem 21. Mai 2020 gültigen Fassung sind Bildungsveranstaltungen nun wieder grundsätzlich möglich.

Bei der Durchführung von Bildungsangeboten in Schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit, Volkshochschulen sowie sonstigen öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulichen Einrichtungen sind ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sowie geeignete Hygienevorkehrungen zu gewährleisten. Es darf sich maximal 1 Person pro fünf Quadratmetern Raumfläche aufhalten, außer durch einen Raumplan ist die Einhaltung der Mindestabstände auch bei mehr Personen sichergestellt. Es dürfen sich – abgesehen von bei schriftlichen Prüfungen – nicht mehr als 100 Personen in einem Raum aufhalten.

In Musikschulen ist der Unterricht für Gruppen oder Ensembles mit mehr als 6 Teilnehmern untersagt. In atmungsaktiven Fächern (Gesang, Blasinstrumente) ist ein Abstand von 2 Metern zwischen Personen (beim Singen ein Abstand von 3 Metern zwischen Personen und von 6 Metern in Ausstoßrichtung) sowie eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person vorzusehen.

Bei Fahrschulen ist der Abstand von 1,5 m beim praktischen Unterricht nicht einzuhalten. Es dürfen sich jedoch nur der Fahrschüler und der Fahrlehrer sowie während der Fahrprüfung zusätzlich eine Prüfungsperson oder im Rahmen der Fahrlehrerausbildung ein Fahrlehreranwärter im Fahrzeug aufhalten. Bei der Lehrprobe im fahrpraktischen Unterricht im Rahmen der Fahrlehrerausbildung dürfen sich ein Fahrschüler, ein Fahrlehreranwärter und zwei Prüfungspersonen im Fahrzeug aufhalten. Alle Insassen sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtet.

Bei der Gesundheitsbildung (insbesondere Erste-Hilfe-Kurse) ist bei notwendiger Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen dringend auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewaschen/-desinfektion und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu achten.

Sportliche Bildungsangebote müssen kontaktfrei sein. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen (ausgenommen Toiletten), Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen ist untersagt. Das Betreten der Sportanalage durch Zuschauer ist bis auf weiteres untersagt, bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.

Der Betrieb von Tanzschulen hingegen ist zulässig, soweit sich die nicht-kontaktfreie Ausübung auf einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist.