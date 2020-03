Selbstständige & KMU

Verdienstausfälle bei Selbstständigen

Wenn Sie als Selbstständige/r oder als Freiberufler/in einen Verdienstausfall erleiden, weil Sie unter Quarantäne gestellt wurden, steht Ihnen eine Entschädigung zu. So sieht es das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten vor – vorausgesetzt, das Gesundheitsamt hat die Isolation angeordnet. Bemessen wird die Höhe der Entschädigung an den letzten Jahreseinnahmen, die Sie Ihrem Finanzamt übermittelt haben (mit dem Finanzamt können Sie darüber hinaus auch über eine neue Bemessung der Vorauszahlung besprechen, wenn Sie Umsatzeinbußen zu befürchten haben). Dauert die Quarantäne länger als sechs Wochen an, so sinkt die Entschädigung auf die Höhe des gesetzlichen Krankengeldes ab. Die zuständige Behörde sind die Landschaftsverbände NRWs. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier und hier. Geraten Ihre Mitarbeiter in Quarantäne, so besteht ebenfalls ein Anspruch auf entsprechende Entschädigung.

Informationen zur Entschädigungen bei Verdienstausfall im Quarantänefall (9 – 12 Uhr) - Landschaftsverband Rheinland 0221 / 8095-444

Finanzielle Hilfen



Der Bund arbeitet an einem Programm zur Unterstützung von Soloselbstständigen, Kleinstunternehmern, kleinen Familienbetrieben und Freiberuflern, welche durch die Corona Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Hierfür werden 50 Milliarden Euro für die Länder bereitgestellt, welche die Programme ausführen. So sollen Selbstständige und KMUs mit bis zu 5 Beschäftigten eine Einmalzahlung von bis zu 9.000€ für 3 Monate erhalten, welche nicht zurückzuzahlen sind. Bei über 10 Beschäftigten werden Einmalzahlungen von bis zu 15.000€ ausgezahlt. Zur Grundsicherung für Selbstständige sollen zusätzlich 3 Milliarden Euro bereitgestellt werden und schnell an die Antragssteller ausgezahlt werden. Bei den nicht zurück zahlbaren Einmalauszahlungen sowie den Änderungen zur Grundsicherung handelt es sich um Programme, die sich noch im Planungsprozess befinden. Wir informieren Sie gerne über den aktuellen Stand, welchen Sie ebenfalls auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums einsehen können.

Darüber hinaus können Liquiditätsengpässe mit Förderkrediten der KfW-Bank abgefangen werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.