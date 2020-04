Mehrfachförderung

Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, können mehrere verschiedene Fördermittel erhalten. So kann bspw. neben der NRW Soforthilfe noch ein Förderdarlehen mit der Unterstützung einer bezuschussten Beratung aufgenommen werden. Auch Kurzarbeitergeld, Quarantäne-Entschädigungen und Unterstützungen durch Stundungen lassen sich mit den finanziellen Hilfen kombinieren. Betroffene Unternehmen sollen in schweren Zeiten bestmöglich unterstützt werden. Wie in anderen Fällen auch, behält sich der Fördergeber allerdings eine nachträgliche Prüfung der Steuerbescheide vor, um möglichen Subventionsmissbrauch zu verhindern. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in den FAQ der Seiten des Wirtschaftsministeriums des Landes NRW zu den Soforthilfen.