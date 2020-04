NRW-Soforthilfe

Der Bund hat ein Programm zur Unterstützung von Soloselbstständigen, Kleinstunternehmern, kleinen Familienbetrieben und Freiberuflern, welche durch die Corona Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, erstellt. Seit dem 27.03.2020 können die Anträge online gestellt werden. Hierfür werden 50 Milliarden Euro für die Länder bereitgestellt, welche die Programme ausführen. So können Selbstständige und KMUs mit bis zu 5 Beschäftigten eine Einmalzahlung von bis zu 9.000€ für 3 Monate erhalten, welche nicht zurückzuzahlen sind. Bis zu 10 Beschäftigten werden Einmalzahlungen von bis zu 15.000€ ausgezahlt. KMUs mit 10 bis 50 Beschäftigten erhalten eine Soforthilfe in Höhe von 25.000 €. Die nicht zurück zahlbaren Einmalauszahlungen können Sie hier online beantragen. Ein Update zu den Hinweisen zur Beantragungen finden Sie hier.

Mit beratender Hilfe zum Antragsverfahren stehen Ihnen die örtlichen Kammern mit einer Telefon-Hotline auch am Wochenende zur Verfügung. Die IHK Mittlerer Niederrhein erreichen Sie unter 02151-635424. Die Handwerkskammer Düsseldorf steht unter der Rufnummer 0221-8795555 Rückfragen breit.

Auf einen Blick - Sofort Hilfe NRW 2020

Darüber hinaus können Liquiditätsengpässe mit Förderkrediten der KfW-Bank abgefangen werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.

Corona-Hilfen: unbürokratisch & schnell, Prüfungen im Nachgang möglich

Die Corona-Soforthilfen sollen vor allem eins: schnell und unbürokratisch denen helfen, die sie wirklich dringend benötigen. Das antragsstellende Unternehmen versichert, seine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht zu haben. Als Antragsteller bewahren Sie Ihre Unterlagen zu den erhaltenen Förderungen auf und geben diese in Ihrer Steuererklärung für 2020 mit an. Über die Steuernummer bzw. Steuer-ID, welche dem Antrag beizufügen ist, hat das Finanzamt im Nachgang die Möglichkeit, Plausibilitätsprüfungen vorzunehmen (bis zu 10 Jahre nach Auszahlung). Als sogenannte Billigkeitsleistung kann der Zuschuss demnach zurückgefordert werden, sofern eine Überkompensation vorliegt. Diese liegt vor, wenn Sie mehr Mittel ausgezahlt bekommen haben, als Ihr tatsächlicher Schaden war, denn dann läge keine finanzielle Notlage vor. Auch bei der grundsätzlich zulässigen Kumulation von Fördermitteln darf keine Überkompensation eintreten. Wer absichtlich falsche Angaben macht, muss neben der Rückzahlungsaufforderung auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Weitere Informationen zu den Soforthilfen erhalten Sie auf den Seiten des Landes NRW.