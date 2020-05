Standortstärkungsfonds

Die Stadt Neuss gewährt den besonders von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen einen Zuschuss. Das hat der Rat der Stadt am 8. Mai beschlossen. In den nächsten Tagen werden wir Ihnen hier alle benötigten Informationen für die Antragstellung zur Verfügung stellen. Die Antragstellung wird ausschließlich digital möglich sein. Wir informieren Sie hier sowie in unserem Mailing "Update Corona-Hilfen" (Anmeldung: hier), sobald die Antragstellung möglich ist. In der Rubrik FAQ werden wir häufige Fragen zur Antragstellung und zum weitere Verfahren beantworten. Voraussichtlich ab nächsten Mittwoch (3. Juni) werden wir Ihnen unter der Rufnummer 909060 werktags auch für Rückfragen zur Verfügung stehen.