Neusser erstellt praktische Türöffner

Jan Lukas Waibel, welcher dem einen oder anderen Neusser Bürger durch seine 3D-Drucke von Neusser Sehenswürdigkeiten bekannt ist, stellt nun nützliche Hilfsmittel für die Zeit der Corona-Krise her. Um möglichst wenig anfassen zu müssen, hat er spezielle Haken entwickelt mit denen sich die Türen ohne jegliche Berührung öffnen lassen. Der sogenannte „PorzHook“ hat eine abgerundete Seite, welche an einer Klinke eingehakt werden kann. Wird dann daran gezogen, öffnet sich die Tür. Mit der anderen, spitzzulaufende, Seite können Knöpfe gedrückt werden. Nach Gebrauch kann der PorzHook mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Der 26-jährige hat bereits über 900 (Stand 31.03.2020) Porz Hooks in den vergangenen Tagen in Neuss herstellen können. Davon wurde der Hauptteil gedruckt. In zweieinhalb Stunden kann er zwölf Haken herstellen. Diese hat er Privathaushalten unentgeltlich, nach Bestellung, in den Briefkasten geworfen.

Um noch mehr Menschen mit dem nützlichen Türöffner versorgen zu können, sucht er aktuell nach Mitproduzenten, welche die praktischen Helfer lasern, fräsen oder drucken können. Den Entwurf dazu stellt er auf seinr Homepage zur Verfügung. Insgesamt wurden in ganz Deutschland schon ca. 6.000 Türöffner produziert, viele große Unternehmen aus der Industrie stellen diese auch für ihre Angestellten her.