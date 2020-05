Unverpackt aus der Krise: wie zwei Neusser die Krise als Chance nutzen

Die Covid-19-Pandemie stellt unsere Wirtschaft und auch jeden einzelnen von uns vor nie dagewesene Herausforderungen. Viele sind verunsichert, viele Unternehmen kämpfen mit den Folgen der Pandemie und Umsatzeinbrüchen. Doch bringen Krisen bekanntlich nicht nur negative Begleiterscheinungen, sie können auch Chancen eröffnen. Diese Chance ergreifen zwei junge Neusser und planen die Eröffnung ihres eignen Unverpackt Ladens, denn die Reduktion von Verpackungsmüll und die Ressourcenschonung ist Ihnen auch in Krisenzeiten ein wichtiges Anliegen.

Ramona und Viktor Koch wollen unverpackte Ware des täglichen Bedarfs in Neuss anbieten und ihren Kunden so die Möglichkeit bieten, frei von Plastik und Verpackungsmüll einzukaufen. Die Idee war bereits vor der Krise geboren und das Paar plante mit viel Liebe zum Detail, wie ihr künftiges Lokal auf dem Glockhammer gestaltet werden soll. Dann kam die Corona-Krise. Die Kochs ließen sich dadurch nicht entmutigen und sahen die Chancen in der aktuellen Zeit. War das Thema Nachhaltigkeit schon zuvor ein großes Thema, zeichnet sich aktuell ein langfristigerer Trend zugunsten von Nachhaltigkeit und Gesundheit ab. Die Corona-Pandemie begünstigt dies weiter, wie eine Verbraucherstudie von Accenture zeigt, welche die Auswirkungen der Pandemie auf das Kaufverhalten und die Bedürfnisse von Verbrauchern untersucht hat. So gaben 64% der Befragten an, nun stärker darauf zu achten, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Während rund 50% gesundheitsbewusster einkaufen, treffen 45% bei ihren Einkäufen nachhaltigere Entscheidungen und planen dieses Verhalten beizubehalten.

Neben einem nachhaltigeren Konsum sind aber vor allem digitale Angebote so gefragt wie nie. Lassen sich diese beiden Trends kombinieren? Ja! Erlebbar wird diese Kombination ebenfalls in dem Ladenlokal „Pickepacke Unverpackt“ sein. Die Kochsplanen ab Herbst 2020 einen Onlineservice an, bei dem die Kunden ihre Wunschbehälter virtuell von zu Hause aus mit Lebensmitteln wie Nudeln und Reis füllen können und dann im Ladenlokal abholen können. Auch über nachhaltige Drogerieartikel können sich die Kunden freuen.

Kurz vor der Eröffnung des Unverpackt Ladens in der zweiten Junihälfte 2020, hat sich das Ehepaar nun eine besondere Aktion überlegt. Wer bereits jetzt schon „unverpackt“ shoppen möchte, kann „Pickepacke Unverpackt Neuss“ bei seiner Crowdfunding Kampagne unterstützen. Mit kreativen „Dankeschöns“ werden die finanziellen Unterstützungen belohnt, welche für die Anschaffung einer Nussmusmaschine sowie einer Getreidemühle genutzt werden.