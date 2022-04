Du bist Neusser Gründer*in und möchtest Dich mit anderen Neusser Gründer*innen austauschen? Dann bist Du hier genau richtig! In uriger Atmosphäre bei kühlen Getränken lässt es sich bekanntlich am besten austauschen und ein Netzwerk aufbauen. Alle zwei Monate findet diese Initiative der Stadt Neuss jeweils am letzten Donnerstag des Monats statt.

Der nächste und erste Gründungsstammtisch der Stadt Neuss findet am Donnerstag, den 28.04.2022 ab 18:00 Uhr statt.

Zu diesem kostenfreien Angebot kannst du dich telefonisch oder per Mail anmelden.

Ansprechpartnerin:

Elena Tebbe, Tel.: 02131 - 90 3112, E-Mail: elena.tebbe@stadt.neuss.de