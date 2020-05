Existenzgründer-Webinare

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss beschreitet in Zeiten der Corona-Krise vermehrt digitale Wege:

Videokonferenzen statt Vorortbesprechungen, nahezu täglich Mailings zu aktuellen Entwicklungen und Hilfen, die Homepage als zentrale Informationsquelle aufgrund des eingeschränkten Publikumsverkehrs in der Verwaltung, Podcasts zu aktuellen Themen in Vorbereitung. Auch unser Arbeitsalltag hat sich verändert.

Aktuell bieten wir Ihnen zwei neue, für Sie kostenlose Webinare, eins für Jungunternehmer, eins für Gründer an. Die Anmeldung zu den Webinaren wird hier in Kürze möglich sein.



Am 27./28. Mai bieten wir Ihnen neben dem fortlaufenden Existenzgründer-Webinar (s.u.) zwei neue Webinare an, die speziell auf die mit der Corona-Krise verbundenen Schwierigkeiten für Jungunternehmen und Gründer eingehen.

Was bedeutet die Krise für mein Geschäftsmodell, welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es, kann ich vielleicht sogar aus der Krise eine Chance machen? Das sind einige der Fragen, über die gesprochen wird.

Webinar 1: Jungunternehmer in Zeiten von Corona – Die Krise als Chance nutzen

Datum: Mittwoch, 27.05.2020, 18.00-21.00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Webinar 2: Gründen in der Krise – Chancen und Risiken für die neu geplante Selbständigkeit

Datum: Donnerstag, 28.05.2020, 18.00-21.00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Unabhängig von den oben angekündigten Webinaren am 27. und 28. Mai, die speziell auf die Situation in der Corona-Krise eingehen, bietet die Stadt Webinare zum Thema Existenzgründung an, die nicht an bestimmte Termine gebunden sind.

Ganz bequem und wann es Ihnen von zu Hause passt, erhalten Sie Einblick in die wichtigsten Bereiche der Existenzgründung.

Seit 2016 bietet die Stadt Neuss in Kooperation mit Herrn Macht diese Online-Webinare für Gründungsinteressierte an. Das Besondere: Sie schließen mit Zertifikat und eigenem Businessplan ab!

Herr Macht ist selbst Gründer und behandelt in 10 Modulen die klassischen Bereiche einer Existenzgründung. Das Webinar wird ergänzt durch Videocoachings von Herrn Macht sowie „Ihre Gründer To dos“ je Modul. Das Seminar schließen Sie mit einem Zertifikat ab, welches Ihre Teilnahme und erworbenen Kenntnisse nachweist und für Fördermittelanträge genutzt werden kann. Zudem erstellen Sie mit dem Feedback von Herrn Macht Ihren persönlichen Businessplan.

Die 10 Module beinhalten folgende Themen:

Die Gründerpersönlichkeit

Unternehmensorganisation und Personal

Chancen und Risiken

Steuern

Rechtsformen

Marketing

Vertrieb

Finanzierung

Businessplan

Zusammenfassung

Die Teilnahmegebühr für die Gründer-Webinare beträgt 89,– €. Die Unterlagen aus den Webinaren stehen Ihnen dauerhaft zur Verfügung, sodass Sie bei Bedarf jederzeit auf die Inhalte zurückgreifen können. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit sich anzumelden erhalten Sie hier.

Weitere Fragen beantworten:

Elena Tebbe

Tel.: 02131 - 90-3112

E-Mail: elena.tebbe@stadt.neuss.de

Jörg Macht (Seminarleiter, Geschäftsführer Germaco AG), Tel.: 0172 578 3075