Kapitel Q

Entwicklung eines Gewerbegebietes: Bataverstraße im Neusser Norden

Mit dem Bebauungsplan 458 hat die Stadt Neuss die Voraussetzung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Neuss-Nord an der Bataverstraße geschaffen. Nur wenige Jahre nach Rechtskraft des Plans steht die Bataverstraße für Neuentwicklung und Aufwertung von Gewerbeflächen. Auch wenn noch bis voraussichtlich Sommer 2022 die Straßenbauarbeiten für den Endausbau der Straße fortdauern, haben sich insbesondere durch gezielte Gewerbeflächenveräußerungen der Stadt Neuss in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Betriebe unterschiedlicher Branchen an der Bataverstraße angesiedelt.

Q1

Unter diesen Gewerbeansiedlungen befindet sich beispielsweise die Firma Naumann Stahl (Q1), die im Jahr 2018 ihren Sitz von Düsseldorf nach Neuss auf ein rund 40.000 m² großes Grundstück verlagert hat. Hier hat der Stahlhändler neue Büro- und Hallenflächen errichtet, welche heute das Bild an der Bataverstraße prägen.

Auch prägend für die Bataverstraße ist das Neubauvorhaben der Firma Teekanne (Q2). Das Unternehmen erweitert den Betriebsstandort von Düsseldorfer auf das Neusser Stadtgebiet. Mit dem durch Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen ausgerüsteten Neubauprojekt entsteht in 2021 der erste Teil der modernsten und ressourcenneutralen Teeaufbereitung Europas. Das mehrstufige Bauprojekt soll im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Q2

Ebenfalls in diese Reihe der hochwertigen Neubauten fällt das Objekt der Firma Weishaupt (Q3), welches im Jahr 2017 bezogen wurde und dem Unternehmen die Möglichkeit eröffnet hat, sich mit der Neusser Niederlassung in bester Lage für die Zukunft aufzustellen.

Q3 Q4

Ab dem Jahr 2022 soll der neue Gewerbepark „Obererft“ des Immobilienunternehmens Aurelis (Q4) Unternehmen aus verschiedenen Branchen einen neuen Standort bieten. Auf dem rund 2,7 ha großen Grundstück entstehen 15 Hallen mit insgesamt 15.000 m² Fläche. Komplettiert werden die Immobilien durch 2.248 Quadratmeter Bürofläche. Im Gegensatz zu den anderen Bauvorhaben entsteht dieses Projekt auf einer bereits zuvor gewerblich genutzten (privaten) Fläche südlich des Bebauungsplangebietes 458, welche nun durch Neuentwicklung aufgewertet und wieder intensiver gewerblich genutzt werden wird. An der Bataverstraße haben sich zudem weitere Gewerbetreibende angesiedelt, wie Schreinereien oder Großhändler, die das Bild eines modernen und vielfältigen Gewerbegebietes abrunden.

Die Straßenausbauarbeiten sollen bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die noch wenigen unbebauten Grundstücke werden voraussichtlich in einem ähnlichen Zeitraum entwickelt, so dass es an der Bataverstraße schon bald „Neuentwicklung abgeschlossen“ heißen wird.