Auf den gegenwärtig brachliegenden Flächen zwischen der Rheintorstraße / Düsseldorfer Straße und dem Hafenbecken 1 sollen gemischt genutzte Quartiere entstehen. Attraktive Stadtplätze und eine geplante Promenade am Hafenbecken 1 bereichern das Freiraumangebot der Innenstadt und verknüpfen den Hafen mit der Innenstadt. Die Stadt wächst durch eine Innenentwicklung.

Grundanliegen der Bauleitplanung ist die behutsame Erweiterung der Neusser Innenstadt mit ihrem lebendigen und vielfältigen Gefüge in Richtung Hafenbecken 1. Historisch überkommene Trennungslinien werden überwunden, eine organische Innenstadtentwicklung bindet auch die benachbarte Industrie verträglich in ein übergreifendes Gesamtkonzept ein. Die Planung stärkt neben gewerblichen Nutzungen auch das innerstädtische Wohnen und trägt damit entscheidend zu einer nachhaltigen Belebung der Neusser City bei.

Kapitel B

Alexianer Quartier / Augustinus-Park

C2

Auf dem ehemaligen Gelände des St. Alexius-Krankenhauses im Augustinusviertel wird am Rande der Neusser Innenstadt ein neuer Stadtteil entstehen. Rund um den historischen Kern des Geländes mit Klostergebäude, Klosterkirche und Klostergarten mit Friedhof wird das insgesamt ca. 15 ha große Areal in naher Zukunft zu einem neuen attraktiven Wohnstandort mit insgesamt über 500 Wohneinheiten, zwei Kindergärten, einem Café, einem Nachbarschaftstreff und einem Gesundheitszentrum entwickelt. Geplant ist ein Wohnungsmix aus freifinanzierten und geförderten Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäusern. Der besondere Reiz des Standorts liegt in der direkten Nachbarschaft von zentralem städtischen Freiraum und dem direkten Bezug zu den umgebenden Grünräumen entlang der Erft als Naherholungsgebiet. Der ehemalige Klosterpark ist das prägende Grünelement im Inneren des Quartiers.

L

Aus dem 2012 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb gingen Wick + Partner Architekten und Stadtplaner aus Stuttgart als erster Preisträger hervor. Die Wettbewerbsplanung wurde durch den Gewinner weiterentwickelt. Wesentlicher Charakterzug des städtebaulichen Entwurfs ist die Schaffung eines Wohnquartiers, das die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Wohnungsmarktes abdeckt und für alle Wohnsituationen eine attraktive Vernetzung mit dem zentralen Grünraum und den umgebenden Freiräumen schafft.

Die Neusser Bauverein AG und die Stadt Neuss haben bereits das Baurecht entwickelt.

Zwei Baufelder L und D1) sind bereits realisiert und bilden den Auftakt an der Nordkanalallee und am Alexianerplatz. Das Baufeld L bildet ein Ensemble aus sechs Mehrfamilienhäusern, welche um einen begrünten Innenhof und Spielbereich angeordnet sind.

Bei Baufeld D1 handelt es sich um die Umnutzung eines ehemaligen Krankenhauses in ein Gesundheitszentrum mit verschiedenen Arztpraxen. Zusätzlich soll das Dachgeschoss zum Wohnen genutzt werden.

D1

Das Baufeld C1 hat aufgrund der prominenten Lage am Alexianerplatz und der geplanten intensiven Dachbegrünung eine für das Quartier besonders prägende städtebauliche Funktion. Bei weiteren Baufeldern wurden 2017/18 im Rahmen eines vertiefenden Wettbewerbsverfahrens die Baukubaturen weiter qualifiziert. Darunter auch das Baufeld C2, welches am Berghäuschensweg liegt und den Eingang in das neue Baugebiet im Schnittpunkt der Blickachsen vom Alexianerplatz und Berghäuschensweg bildet. Bei den weiteren Baufeldern stand die Kostensenkung im Eigentumserwerb für unterschiedliche Gebäudetypologien bei einer möglichst hohen architektonischen Qualität im Vordergrund.

L C1