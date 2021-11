Kapitel F Katharina-Braeckeler-Straße Die Schleich & Haberl Wohnimmobilien GmbH errichtet in einem Baublock zwischen Further Straße und Katharina-Braeckeler-Straße eine aus vier Baukörpern bestehende Wohnanlage mit ca. 62 Wohnungen. Das zur Further Straße gelegene, früher als Privatschule genutzte und baufällige Bestandsgebäude wird durch einen 4-geschossigen Neubau mit Satteldach ersetzt. Die im Blockinnenbereich liegenden Gebäude werden als 3-geschossige Mehrfamilienhäuser mit Staffelgeschoss errichtet. Das Neubauensemble bildet eine gelungene städtebauliche Ergänzung zur Bestandsbebauung. Das Vorhaben trägt vor allem der sehr hohen Nachfrage nach innenstadtnahen, gut angebundenen Wohnungen Rechnung. Gleichzeitig soll ein für diesen Standort tragfähiges Modell entstehen, durch dessen Realisierung der Bestand von preisgünstigen Wohnungen im Stadtgebiet qualitativ und quantitativ ausgebaut wird. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau und wird voraussichtlich 2021 fertiggestellt.

Kapitel G Weißenberger Weg In unmittelbarer Nähe der Quartiersentwicklung des ehemaligen Bauer und Schaurte Areals entstehen durch eine Blockinnenverdichtung auf einem ca. 2.000 m² großen Grundstück sechs neue Baukörper mit insgesamt 25 Wohneinheiten, größtenteils im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW. Knapp die Hälfte der Wohnungen wird nach ihrer Realisierung für Menschen mit Förderbedarf zur Verfügung stehen und wurde in Kooperation mit einem gemeinnützigen Verein, der sich für die Integration von Menschen mit Unterstützungsbedarf einsetzt, konzipiert. Die soziale Infrastruktur in der Neusser Nordstadt wird durch diese Blockinnenverdichtung gestärkt.

Kapitel H Fesserstraße / Römerstraße Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. (GWG) hat auf einem ehemals gewerblich genutzten Grundstück an der Fesserstraße 40 Genossenschaftswohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sowie eine Gruppenwohnung für zehn an Demenz erkrankte Menschen errichtet. Die ansprechende Architektur aus dem Hause Gritzmann Architekten setzt einen neuen städtebaulichen Akzent in der Nordstadt. Bereits im vergangenen Jahr sind angrenzend in einem ehemaligen Bürogebäude zwölf weitere Wohnungen fertiggestellt worden. Insgesamt hat die GWG somit 53 neue Wohnungen in einem gefragten innerstädtischen Wohngebiet neu geschaffen. 37 Neubauwohnungen sowie die Gruppenwohnung für demenziell Erkrankte sind aus Mitteln des Bundes und der NRW.Bank öffentlich gefördert worden und können so besonders günstig vermietet werden. In direkter Nachbarschaft zu dem Neubaukomplex hat die Genossenschaft im Zuge der Gesamtmaßnahme insgesamt 32 Wohnungen auf der Römerstraße 91 – 95 energetisch saniert, so dass sich die Bestandsgebäude nun mit den neuen Baukörpern zu einem auch optisch harmonischen Ensemble fügen.

Kapitel I Freiheitstraße An der Freiheitstraße in der Neusser Nordstadt hat die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. (GWG) drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 44 Genossenschaftswohnungen sowie einer Tiefgarage errichtet, die im Sommer / Herbst 2020 bezogen wurden. Initiiert wurde das Neubauprojekt durch die Stadt Neuss, die für die Entwicklung dieses in unmittelbarer Nachbarschaft zum Marie-Curie-Gymnasium gelegene ehemals städtische Grundstück einen Investor gesucht und mit der GWG auch gefunden hat. 26 der insgesamt 44 Wohnungen werden mit Mitteln des Bundes und der NRW.Bank öffentlich gefördert, so dass sie zu einer besonders günstigen Netto-Kaltmiete von 5,75 € / m² vermietet werden können. Die Blockinnenverdichtung umfasst neben dem Wohnungsbau auch noch eine durch die Stadt Neuss errichtete Kindertagesstätte.

Kapitel J Nievenheimer Straße Auf dem rund 2,7 ha großen Gelände an der Nievenheimer Straße in Norf errichtet die Neusser Bauverein AG derzeit ein neues, generationenübergreifendes Quartier mit insgesamt 234 Wohneinheiten. Im Mittelpunkt der Planung steht ein durch die Diakonie betriebenes Seniorenzentrum mit bis zu 80 Plätzen und 16 Apartments für betreutes Wohnen. Weitere 14 freifinanzierte Wohnungen in einem angrenzenden Mehrfamilienhaus sind mit dem Angebot „Wohnen mit Service“ vorgesehen. Eine Diakoniestation, eine Tagespflege-Einrichtung und der Nachbarschaftstreff mit Café und Gemeinschaftsraum ergänzen das Angebot. In acht weiteren Mehrfamilienhäusern entstehen 87 öffentlich geförderte und freifinanzierte Mietwohnungen. Zudem sind sechs Miet-Einfamilien- Reihenhäuser für junge Familien vorgesehen. Zehn Doppelhaushälften und 21 Eigentumswohnungen werden zum Kauf angeboten. Im Quartier werden neben dem Wohnraumangebot auch attraktive Grünflächen geschaffen, vernetzt durch ein Wegesystem und verbunden durch einen gestalteten, durchgrünten Innenbereich.

Kapitel K Ehemaliges Leuchtenberg-Areal Von 1861 bis 2017 betrieb die Sauerkrautfabrik Leuchtenberg im Augustinusviertel ihre Produktionsstätten. Mit dem Verkauf des rund 9.600 m² großen Firmengeländes an die Neusser Bauverein AG wurden die Voraussetzungen geschaffen, die Nahtstelle zwischen dem Büropark Hammfeld I, der durch Wohnneubauten zu einem gemischt genutzten Quartier aufgewertet werden soll, und dem geplanten Neubauquartier auf dem Gelände des ehemaligen St. Alexius Krankenhauses zu schließen. Ziel ist es, an prägnanter Stelle ein innovatives Wohnquartier im Geschosswohnungsbau zu schaffen, das über die städtebauliche Konzeption eine klare eigene Adresse am Alexianerplatz formuliert und im Blockinnenbereich Aufenthaltsqualitäten schafft. Den städtebaulichen Wettbewerb hatte das Büro Konrath und Wennemar Architekten mit Greenbox Landschaftsarchitekten gewonnen. Von den derzeit im Bau entstehenden 154 Wohneinheiten sind rund 80 % öffentlich gefördert und 20 % frei finanziert.

Kapitel L Schluchenhausstraße Am Ortsrand von Hoisten entsteht ein rund 2 ha großes, neues Wohngebiet mit ca. 50 Wohneinheiten an der bislang nur einseitig bebauten Schluchenhausstraße. Des Weiteren soll die Entwicklung einer Kindertagesstätte mit vier Gruppen im Süden des neuen Quartiers und ein Kreisverkehr am Ortseingang von Hoisten auf der Hochstadenstraße ermöglicht werden. Als zukünftige Bewohnerschaft sollen vor allem Familien für Einzel- und Reihenhäuser angesprochen werden. Dabei ist es auch Ziel, geförderten bzw. bezahlbaren Wohnungsbau zu ermöglichen, der voraussichtlich durch Bauträger realisiert werden soll. Die aufgelockerte Baustruktur berücksichtigt die Lage am Ortsrand des Stadtteils. Der Übergang in die freie Landschaft wird durch eine Ortsrandeingrünung qualifiziert.

Kapitel M Blausteinsweg Im Stadtteil Holzheim entsteht eine von hundert Klimaschutzsiedlungen in NRW. Das Land fördert hier den Bau von Energieeffizienzhäusern. Die Verbrauchswerte dieser Häuser liegen deutlich unter den Anforderungen der Energieeinsparverordnung von 2014 / 2016. Die Verleihung des Status einer Klimaschutzsiedlung ist an die Umsetzung der Vorgaben (u.a. 3-Liter-Haus bzw. Passivhausstandard) geknüpft und ermöglicht den Bauherren, Fördermittel aus dem zugehörigen Förderprogramm des Landes zu erhalten. Die Stadt Neuss bietet in der Klimaschutzsiedlung rund 10 ha erschlossenes Bauland für ca. 127 Baugrundstücke mit bis zu 210 Wohneinheiten an. Während im 1. Bauabschnitt überwiegend freistehende Einfamilienhäuser zur Vermarktung angeboten wurden, sind im 2. Bauabschnitt ergänzend Doppelhaushälften und Reihenhäuser geplant. Für ausgewählte Baufelder (ca. 36 Wohneinheiten) ist eine Umsetzung durch Bauträger angedacht. Die Einfamilien- und Doppelhäuser im östlichen Teil der Siedlung werden durch fast CO 2 -emissionsfreie geothermische Wärme versorgt. Ergänzt wird das Neubaugebiet durch eine bereits realisierte Kindertagesstätte.

Kapitel N August-Macke-Straße Im Anschluss an die bestehende Bebauung soll der südliche Ortsrand von Allerheiligen durch eine weitere Wohnbaufläche in gut erschlossener Lage arrondiert werden. Geplant ist hier ein differenziertes Wohnangebot: In drei Mehrfamilienhäusern sollen ca. 41 Wohnungen in einem Mix aus gefördertem und frei finanziertem Mietwohnungsbau entstehen. Ergänzt wird das Wohnungsangebot um eine dreizügige Kindertagesstätte. Weitere ca. 37 Einfamilienhäuser in Form von Reihen- und Doppelhäusern wird die INTERBODEN Gruppe frei finanziert vermarkten. Besonderes Merkmal des städtebaulichen Entwurfes ist die Ausbildung von Wohnhöfen, die neben der Erschließung der Gebäude auch als Treffpunkt und Ort der Kommunikation für die Anwohner dienen. Im Norden des Plangebietes sollen auf städtischem Grundstück weitere Wohneinheiten entstehen. Vor dem Hintergrund der speziellen Angebots- und Nachfrage-Situation in Allerheiligen und unter Berücksichtigung der Bebauungsstruktur entsteht so eine für den Ort tragfähige Angebotsmischung inklusive sozialer Infrastruktur (Kita).