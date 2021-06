Gut und nachhaltig wirtschaften

Bund und Land bieten eine Reihe von Förderungen an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, energieeffizienter zu werden. Dabei ist das Feld der Energieeffizient groß. So können Sie bspw. Ihren Produktionsprozess bzw. Ihre Betriebsanlagen durch Investitionen zur Verbesserung von Energie- bzw. Ressourceneffizienz und Lärmschutz oder Luftreinigung optimieren. Auch Ihre Immobilie kann bspw. durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien zum Heizen effizienter werden. Vielleicht interessieren Sie sich auch für Wärmenetze der 4. Generation, bei denen Wärme/Kälte kostengünstig bereitgestellt werden können?

Bei so vielen Möglichkeiten ist vor allem eines wichtig: eine gute Beratung. Bei allgemeinen Fragen rund um das Thema Fördermittel beraten wir Sie gerne telefonisch oder per Mail. Bei Fragen, welche sich auf die technische Umsetzbarkeit der Fördermaßnahmen in Ihrem Unternehmen beziehen, möchten wir Sie gerne auf die kostenfreien Beratungsangebote der Energie Angentur NRW sowie der Effizienz Agentur NRW aufmerksam machen. Die Energie Agentur bietet umfassende Beratungen bei allen Vorhaben rund um Ihre Immobilie an. Die Effizienz Agentur berät Sie ausführlich bei Vorhaben, welche Ihren Produktionsprozess umfassen. Sollten Sie sich unsicher sein, wer für Ihr Vorhaben der passende Ansprechpartner ist, kommen Sie gerne auf uns zu.