Ein Rückblick - 2018

2018 hat die Stadt Neuss erstmals an der Messe „Polis Convention“ auf dem Böhler-Areal in Düsseldorf als Aussteller teilgenommen. Auf der Fachmesse für Stadtentwicklung am 25. und 26. April trafen mehr als 2000 Besucher und Aussteller zusammen. Vertreten waren neben Städten und Kommunen insbesondere Projektentwickler, Investoren, Architekten und Stadtplaner.

Als Standpartner auf dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein hat die Stadt Neuss aktuelle städtebauliche Projekte, darunter die Entwicklungen auf dem ehemaligen Bauer und Schaurte Gelände und auf dem Leuchtenberg-Areal, präsentiert. Zudem wurden zahlreiche Gespräche mit Vertretern anderer Kommunen und der Privatwirtschaft bezüglich laufender und zukünftiger Projekte geführt.

Bei der ersten Teilnahme an der Messe konnten die Vertreter der Stadt Neuss sich auch über eine Auszeichnung freuen. Gemeinsam mit der Stadthafen Neuss GmbH, den Planern und Bauunternehmen und weiteren Kooperationspartnern erhielt die Stadt Neuss für den „Insel- und Uferpark“ den 3. Preis des Messewettbewerbes „polis convention“ in der Kategorie „Lebenswerter Freiraum“. Die Jury hob den Beitrag des Freiraums zur Konfliktbewältigung in einer Gemengelage zwischen urbaner und industrieller Nutzung hervor.

Zum Projekt Insel- und Uferpark:

Unter der Planungsmaxime "Neuss rückt ans Wasser" entwickelte die Stadt Neuss die Schnittstelle zwischen der Innenstadt und dem auf Neusser Stadtgebiet liegenden Teil der Neuss Düsseldorfer Häfen. Durch die Aufgabe gewerblicher Nutzungen auf den Grundstücken westlich des Hafenbeckens I bietet sich die Chance, die Innenstadt näher an das Wasser heranzuführen. Die Hafenmole I selbst bleibt der industriell-gewerblichen Nutzung vorbehalten. Ende 2014 hat die zur Rheinmetall gehörende Pierburg GmbH hier ihr neues "Niederrhein-Werk" bezogen.

An dieser Nahtstelle vermittelt der Insel- und Uferpark den Übergang vom Stadtquartier zum Industriehafen und macht zugleich das bislang so nicht zugängliche Hafengebiet erfahrbar. Der 2015 eröffnete Park, nach Plänen der Landschaftsarchitekten Wolfgang Müller gestaltet, schafft Aufenthaltsräume sowohl für die Mitarbeiter der Industriebetriebe auf der Hafenmole, als auch für die Bewohner der Stadt Neuss. Der spektakuläre Zugang zur Parkanlage führt über die von den Neusser Architekten Agirbas und Wienstroer entworfene Bogenbrücke.