Wohnen für alle Generationen in Norf

Das neue Mehrgenerationen-Quartier an der Nievenheimer Straße in Norf liegt im Zeitplan. Die ersten beiden Bauabschnitte A und B, das Seniorenheim und das danebenliegende Mehrfamilienhaus, stehen kurz vor der Fertigstellung. Bis Ende 2023 entstehen hier insgesamt 234 Wohneinheiten.

Seniorenheim wird Anfang 2022 fertig

Das Seniorenheim mit 80 Pflegeplätzen will der Neusser Bauverein Anfang 2022 an die Diakonie Rhein-Kreis Neuss übergeben, die dann die Belegung der Plätze übernehmen wird. In dem Gebäudekomplex befinden sich zudem 16 Zwei-Zimmer-Wohnungen für betreutes Wohnen mit Service- Angeboten der Diakonie sowie eine Einrichtung für Tagespflege und ein Nachbarschaftstreff. Neben dem Seniorenheim entsteht zurzeit ein Mehrfamilienhaus mit 14 freifinanzierten Wohnungen. Die künftigen Mieter können unter dem Titel „Wohnen mit Service“ Dienstleistungen der Diakonie in Anspruch nehmen.