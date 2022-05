Zum Stichtag 15. Mai 2022 wird in diesem Jahr der Zensus – die sogenannte Volkszählung – durchgeführt. In Kooperation zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss werden von Anfang Mai bis Mitte August deshalb weiterhin Erhebungsbeauftragte gesucht, die die nötigen Befragungen durchführen und die Zählung gegen Erhalt einer steuerfreien Aufwandsentschädigung in Höhe von durchschnittlich 700 Euro ehrenamtlich unterstützen möchten.

Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Interviewer*innen geschult. Interessierte sollten als Voraussetzung folgendes mitbringen: Erhebungsbeauftragte müssen mindestens 18 Jahre alt sein, zuverlässig und verschwiegen sein und über gute Deutschkenntnisse verfügen.

Die Termine können frei eingeteilt und die Befragung vorab per Termineinwurfkarte angekündigt werden. Die Personen, die stichprobenartig für die wenige Minuten dauernde Befragung ausgewählt wurden, sind auskunftspflichtig. Beim Interview werden Informationen zu allen Haushaltsmitgliedern gesammelt. Eine Person kann stellvertretend Auskunft für alle weiteren im Haushalt geben.

Der Zensus, auch Volkszählung genannt, findet alle zehn Jahre statt, dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl und ist damit Planungsgrundlage für wesentliche Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Auszählung der Melderegister bildet die Grundlage, zusätzlich werden gut zehn Prozent der Bevölkerung Deutschlands im Rahmen einer Haushaltebefragung persönlich befragt. Zudem gibt es Erhebungen zu Bewohner*innen in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften.

Interessierte können sich unter www.duesseldorf.de/zensus-2022 informieren und sich dort direkt als Erhebungsbeauftragte anmelden. Eine Übersicht der wichtigsten Infos finden Sie hier.