Zeughauskonzerte Neuss

Klavierwerke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt spielt Joseph Moog bei der Matinée der Zeughauskonzerte am Sonntag, 1. März 2020, elf Uhr, im Zeughaus Neuss, Markt 42-44. Der Young Steinway Artist Moog ist zweifacher Preisträger des ICMA International Classical Music Award, wurde bei den Gramophone Classical Music Awards zum Nachwuchskünstler des Jahres 2015 gekürt und kann insgesamt auf eine Vielzahl an hochkarätigen Auszeichnungen zurückblicken.

Ganze sechzehn Jahre alt war der Pianist, als er zum ersten Mal auf der Insel Hombroich gastierte. Sein denkwürdiger Auftritt nährte die Vermutung, dass man von Moog künftig noch viel hören würde. Und so kam es: Sechzehn Jahre später hat er mit seiner reifen, intelligenten Musikalität und seiner exquisiten Virtuosität nicht nur in der Heimat, sondern auch international von sich reden gemacht. Recitals und Konzerte mit Orchester in den Metropolen der Musikwelt sind inzwischen fester Bestandteil seines Wirkens. Stationen wie Tokio, London, Oslo und Paris, die in der laufenden Saison angesteuert werden, gehören zu seinen normalen Zielen.

In den gut anderthalb Jahrzehnten, die seit seinem Hombroicher Debüt vergangen sind, hat Joseph Moog der Stadt Neuss stets die Treue gehalten und sich immer wieder mit vorzüglichen, ungewöhnlich zwingenden Soloprogrammen präsentiert. Dieses Mal gibt er eine Matinée, die zu einer gewaltigen musikalischen Schwungbahn ansetzt. Den Anfang bildet Franz Schuberts charmantes Rondo in E-dur D. 506 aus dem Jahre 1817, dem sich Ludwig van Beethovens quasi programmatische Klaviersonate Es-dur op. 81a Les Adieux anschließt, bevor schließlich mit der kolossalen, sämtliche tradierten Formen restlos in Frage stellenden h–moll Sonate von Franz Liszt eine symphonische Dichtung für Klavier erklingt, sich wie ein Monolith aus der Literatur des 19. Jahrhunderts erhebt und das Publikum immer wieder in jene „transzendenten“ Regionen mitnimmt, die der unermüdliche Revolutionär mit seinen Experimenten erobert hat.

Vor Konzertbeginn gibt Dr. Matthias Corvin ab 10.15 Uhr eine Einführung. Einzelkarten können an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131-52699999 oder über das Internet unter www.zeughauskonzerte.de bestellt werden (zuzüglich Servicekosten).