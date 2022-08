ZeughausKonzerte und Internationale Tanzwochen

Für die neue Saison 2022/23 der ZeughausKonzerte und der Internationalen Tanzwochen Neuss startet der Einzelkartenverkauf am Donnerstag, 1. September 2022, um 9 Uhr.

Die Besucher*innen der ZeughausKonzerte können sich in der Saison 2022/23 auf unvergessliche kammermusikalische Erlebnisse freuen. Es stehen spannende Formationen der „Königsdisziplin“ Streichquartett auf dem Programm, etwa das international gefragte Minguet Quartett zusammen mit Christian Brückner, der deutschen Synchronstimme von Robert de Niro sowie das Chiaroscuro Quartet. Außerdem kommen das Klavierduo Gülru Ensari und Herbert Schuch, die Holzbläser des niederländischen Calefax Reed Quintet, Isabelle Faust (Violine) mit Antoine Tamestit (Viola) sowie Julia Hagen (Violoncello) mit Alexander Ullman (Klavier). Der „besondere Abend“ ist Georg Kreisler gewidmet und wird gestaltet von Patrick Hahn, Generalmusikdirektor in Wuppertal. Der Percussionist Alexej Gerassimez bringt mit Genesis of Percussion das Zeughaus zum Kochen. Und zum Saisonabschluss nimmt Chorwerk Ruhr zusammen mit der Capella de la Torre die Bühne in Beschlag.

Die insgesamt sechs Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen Neuss in der Saison 2022/23 sind einmal mehr der Beweis für die Aktualität und die gesellschaftliche Bedeutung des zeitgenössischen Tanzes.

Zum Auftakt kommt am Mittwoch, 5. Oktober 2022, die maltesische Company ŻfinMalta mit ihrem beeindruckenden Programm »Requiem for Juliet« in die Neusser Stadthalle. Sie konnte anstelle der irischen Company Teaċ Daṁsa gewonnen werden, die aufgrund dispositorischer Unwägbarkeiten kurzfristig absagen musste.

Darüber hinaus bringen das französische Kollektiv Dyptik, die preisgekrönte Tanztruppe Northwest Dance Project aus Portland, USA, die niederländische Tanzcompany Scapino Ballet Rotterdam und die israelisch-britische Hofesh Shechter Company die Stadthalle zum Beben.

VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Tickets können auch an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131 526 999 99 oder online bestellt werden. Sie sind auch im Abonnement buchbar.

Alle Infos zum Programm und zu den Tickets finden Sie unter www.zeughauskonzerte-neuss.de und www.tanzwochen.de.