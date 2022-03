Zukünftige Gestaltung der Neusser Innenstadt

Die Neusser Innenstadt ist für die Gesamtentwicklung der Stadt Neuss von besonderer Bedeutung. Die repräsentative Rolle der Innenstadt für Bewohner und Besucher, als Ort des Arbeitens, des Handels, des Wohnens und der Freizeit erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung.

Die Neusser Innenstadt steht derzeit aber auch vor großen Herausforderungen. Die pandemiebedingten Folgen für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur haben wir bereits gespürt. Corona hat hier erheblichen Einfluss auf die Lebendigkeit und Funktionsfähigkeit unserer Stadt genommen, deren Auswirkungen in ihrer gesamten Tragweite noch nicht absehbar sind.

Um diesen Auswirkungen zu begegnen bedarf es einer gemeinsamen Strategie aller Akteure und eines modernen zukunftsfähigen Innenstadtmanagements. Hierzu hat der Beirat Innenstadtstärkungsprogramm eine Neuausrichtung erfahren.

Aufgeteilt in drei Handlungsfelder und drei Querschnittsaufgaben wurden seitens des Beirats Innenstadtstärkungsprogramm erste Ideen, Leitgedanken und Aufgaben für die zukünftige Gestaltung unserer Innenstadt entwickelt: Ideenskizze (Entwurf)

Einladung zur Freiluftsprechstunde und Dialogveranstaltung

Ein konsensfähiges Leitbild lässt sich nur im Zusammenspiel vieler privater und öffentlicher Akteure entwickeln. Sie aktiv anzusprechen und zu beteiligen, ist daher zentraler Bestandteil unseres Arbeitsprozesses.

Zur Fortsetzung einer konstruktiven Zusammenarbeit möchten wir mit Ihnen am 3. März 2022 und 10. März 2022 zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr das Format der Freiluft-Sprechstunde in der Innenstadt aufleben lassen. Darüber hinaus bieten wir eine Online-Dialogveranstaltung am 15. März 2022 zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr an, die unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer durchgeführt wird.

Zur besseren Organisation der Dialogveranstaltung senden Sie Ihre Zu- oder Absage bis zum 11. März 2022 per Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de

Auch haben Sie die Möglichkeit Ihre Anregungen und Ideen für die Entwicklung der Neusser Innenstadt im Vorfeld oder aber auch im Nachgang bis zum 20. März 2022 an oben genannte Mail Adresse einzureichen.

(Stand: 01.03.2022/Bo)