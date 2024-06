22. Neusser Blutspendemarathon

Am 11. Juli findet in Neuss der 22. Blutspendemarathon des Deutschen Roten Kreuzes in Neuss statt: Im Zeughaus haben die Neusser *innen die Gelegenheit, ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft unter Beweis zu stellen. In einer schwierigen Phase bei der Versorgung mit Blutpräparaten während der EM und den anschließenden Sommerferien, können die Neusser mit Tradition und Verbundenheit etwas Großes bewirken - Blut spenden für Menschen, die akut oder dauerhaft auf Hilfe durch gespendetes Blut angewiesen sind.

Jede Blutspende kann bis zu drei Leben retten und ist für viele Menschen die einzige Hoffnung auf Genesung. Die Blutreserven sind aktuell knapp und jede Spende zählt! Rund um die gute Tat lockt auf dem Blutspendemarathon ein attraktives Rahmenprogramm.

Aktuelle Herausforderungen

Bedingt durch die Feiertags- und Brückentagslage im Mai ist in den vergangenen Wochen die Blutspendebereitschaft spürbar zurückgegangen. Zu erwarten ist, dass durch die EM sowie die anstehenden Sommerferien die Spendenbereitschaft weiter sinkt. Die DRK-Blutspendedienste appellieren deshalb eindringlich, jetzt und in den nächsten Wochen Blut zu spenden, damit die Versorgungssicherheit mit lebensrettenden Blutpräparaten lückenlos aufrechterhalten und ein Engpass vermieden werden kann.

Gemeinsam für Neuss. Gemeinsam für das Leben.

Ort: ZEUGHAUS, Markt 42-44, 41460 Neuss

Zeit: 11. Juli 2024, 10 - 19.00 Uhr

Der Blutspendedienst West bittet um Terminreservierung unter: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40140369