9.000 Bäume für Neuss

Die RheinLand Versicherungsgruppe hat die Finanzierung des erforderlichen Pflanzgutes von rund 9.000 Forstgehölzen übernommen.

Auf einer Fläche von insgesamt ca. 1,8 Hektar musste Anfang März ein Bestand aus überwiegend Berg-Ahornbäumen gerodet werden, der aufgrund eines massiven Befalls mit der Rußrindenkrankheit zum großen Teil geschädigt bzw. abgestorben war. Astbrüche und Bäume, die nicht mehr standsicher waren, gefährdeten sowohl die benachbarten Kleingärten als auch den Verkehr auf der A46. Nach Abschluss der Fällarbeiten steht nun die Nachpflanzung mit Baumarten an, die nach derzeitigem Wissen für das Klima in Neuss geeignet sind. Dabei werden zum einen Bäume mit einer besseren Verträglichkeit gegenüber den Stressfaktoren Hitze und Wassermangel gepflanzt, zum anderen wird der Mischbestand so aufgebaut, dass ein rascher Sichtschutz für die Kleingartenanlage geschaffen wird. Dazu ist besonders der Blauglockenbaum (Paulownia) geeignet, der aufgrund dieser Eigenschaften auch als ein möglicher Zukunftsbaum in der Forstwirtschaft gehandelt wird.

Bei einem gemeinsamen Termin vor Ort bedankte sich Bürgermeister Reiner Breuer bei Lutz Bittermann als Vorstandsmitglied in der RheinLand Versicherungsgruppe für diesen Beitrag zu ökologischen Wende durch das Neusser Unternehmen: „Damit unterstützt die RheinLand unseren Weg, die Stadt Neuss grüner und lebenswerter zu machen. Außerdem hilft die Aufforstung dabei, unser Ziel der Klimaanpassung zu erreichen und bis 2035 klimaneutral zu werden.“

„Bäume zu pflanzen, ist im besten Sinne nachhaltig“, betonte Lutz Bittermann. „Das oft abstrakt behandelte Thema Nachhaltigkeit wird hier sehr konkret erlebbar und für jeden verständlich. Wir sind deshalb sehr gerne Partner und Unterstützer dieses Projekts geworden.“ Der Einsatz der RheinLand für die Wiederaufforstung am Westpark ist ein Aspekt des verstärkten Umweltmanagements der 1880 in Neuss gegründeten Versicherungsgruppe. Kernziel der Aktivitäten im Bereich des Umweltschutzes ist die langfristige CO 2 -Neutralität des Geschäftsbetriebs. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in der Vergangenheit bereits Baumpflanzungen in größerem Stil unterstützt – u.a. auch in Neuss, wo in diesem Zusammenhang der „RheinLand-Wald“ am Himmelsberg entstanden ist. Darüber hinaus hat die RheinLand-Gruppe bereits vor Jahren auf den Bezug von Strom aus europäischen Wasserkraftwerken umgestellt. Konsequent energieeffizient: Dies gilt auch bei den derzeit laufenden Investitionen in die Infrastruktur am Unternehmensstandort RheinLandplatz. Die dort tätigen Mitarbeiter gehen ihrerseits mit gutem Beispiel voran, wählen in hohem Maße das Fahrrad für die Fahrt zum Arbeitsplatz oder nutzen hierfür öffentliche Verkehrsmittel.

Die Aktion im Westpark ist der Auftakt einer auf Langfristigkeit ausgelegten Zusammenarbeit der RheinLand Versicherungsgruppe mit dem Amt für Umwelt, Stadtgrün und Klima. Weitere Projekte sollen folgen.

(Stand: 19.04.2021, Fi)