Appell von Bürgermeister Reiner Breuer

In den letzten Wochen und Tagen sind die Infektionszahlen im Land und auch in der Stadt Neuss merklich angestiegen. Es liegt nun an jedem einzelnen, diesem Anstieg entgegenzuwirken. Dies kann effektiv nur geschehen, wenn sich alle an die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung und die damit verbundenen Einschränkungen halten. Hier nochmal zusammengefasst die wichtigsten aktuellen Vorgaben und Empfehlungen:

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen vorgeschriebenen Bereichen. Darüber hinaus an allen Stellen, wo Sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen und den Mindestabstand nicht zwingend einhalten können (etwa im Hauptstraßenzug) wird das Tragen empfohlen. Beachtung der Personengrenzen bei Feierlichkeiten aus herausragendem Anlass (aktuell 50 Personen) Es wird empfohlen, auf die Durchführung von Feiern aus nicht herausragendem Anlass im Privaten zu verzichten. Beachtung der AHA+AL-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Appnutzung und Lüften von Räumen)

Bürgermeister Reiner Breuer wendet sich mit einem persönlichen Appell an die Neusserinnen und Neusser. Alle Informationen zur derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung haben wir in einem eigenen Artikel zusammengestellt.

(Stand: 16.10.2020/Spa)