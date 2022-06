Bauarbeiten Friedrich-Ebert-Platz

In drei Bauabschnitten wird ab Montag, 27. Juni 2022, bis voraussichtlich Mittwoch, 13. Juli 2022, die Fahrbahndecke der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz, der Friedrichstraße zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Breite Straße sowie dem Kreuzungsbereich Zoll-, Michael- und Mühlenstraße saniert. Dabei wird der alte Straßenbelag abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgetragen.

Der erste Bauabschnitt betrifft den Friedrich-Ebert-Platz und die Friedrichstraße zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Breite Straße. Von Montag, 27. Juni 2022 bis Samstag, 03. Juli 2022, wird der Verkehr aus der Jülicher Straße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts an der Baustelle vorbeigeführt. Aus der Kaiser-Friedrich-Straße kann dann nur nach links in Fahrtrichtung Zollstraße gefahren werden. Von der Weingartstraße kann nur rechts in die Nordkanalallee abgebogen werden. Die Straße „Am alten Weiher“ kann immer über die Einbahnstraßenregelung der Friedrichstraße und über die Breite Straße erreicht werden. Ein Verlassen der Straße ist aufgrund der Einbahnstraßenregelung Friedrichstraße nur nach rechts in Fahrtrichtung Zollstraße möglich. Eine Anlieferung der Gewerbebetriebe ist nur nach Absprache mit der ausführenden Baufirma möglich, kann jedoch am Mittwoch, 29. Juni 2022, nur bis etwa 15 Uhr erfolgen und ist am Donnerstag, 30. Juni 2022, nicht möglich.

Betroffen sind die Buslinien 843, 844, 848, 858, 864, 869, 870, 872, 873 und 877. Stadtauswärts fahren die Linien 843, 844 und 848 ab Neuss Hauptbahnhof über Gielenstraße, Schorlemerstraße und Dreikönigenstraße/Schillerstraße fahren. Die Haltestellen „Schwannstraße“, „Niedertor“, „Neustraße“, „Zolltor“ und „Friedrich-Ebert-Platz“ entfallen dementsprechend. Die Busse der Linien 858 und 869 werden ab der Haltestelle „Stadthalle“ über Selikumer Straße, An der Obererft, Schillerstraße und Dreikönigenstraße umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen „Landestheater“ und „Friedrich-Ebert-Platz“. Ab der Haltestelle Landestheater werden die Linien 864, 870, 872, 873 und 877 über Oberstraße, Stadthalle, Selikumer Straße, An der Obererft, Schillerstraße und Dreikönigenstraße umgeleitet. Es entfällt die Haltestelle „Friedrich-Ebert-Platz“. Stadteinwärts fahren die Buslinien 843, 844, 848, 869, 872, 873 und 877 ab der Haltestelle „Stifterstraße“ über Schillerstraße und Jülicher Straße. Ab dem Friedrich-Ebert-Platz können die Busse wieder ihren regulären Linienweg befahren. Es werden alle Haltestellen und Ersatzhaltestellen angefahren. Die Linien 858, 864 und 870 können ihren regulären Linienweg befahren.

Während der Arbeiten am zweiten Bauabschnitt auf dem Friedrich-Ebert-Platz und der Friedrichstraße zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Breite Straße von Montag, 4. Juli 2022, bis Samstag, 9. Juli 2022, wird der Verkehr aus der Weingartstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Zollstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Jülicher Straße in Fahrtrichtung Zollstraße ist gesperrt, ein abbiegen rechts in die Bergheimer Straße ist jedoch möglich. Aus der Kaiser-Friedrich Straße kann nicht auf den Friedrich-Ebert-Platz eingefahren werden. Die Straße „Am alten Weiher“ kann immer über die Einbahnstraßenregelung der Friedrichstraße und über die Breite Straße erreicht werden. Ein Verlassen der Straße ist aufgrund der Einbahnstraßenregelung nur nach rechts in Fahrtrichtung Zollstraße möglich. Die Anlieferungen in den zwei Bauabschnitten können nur Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juli 2022, erfolgen, da es sonst aufgrund der Enge des Baufeldes zu Einschränkungen und Verzögerungen im Bauablauf kommen kann. Die AWL leert die Müllgefäße jeweils in den frühen Morgenstunden.

Für die Linien 843, 844, 848, 858, 864, 869, 870, 872, 873 und 877 gilt stadtauswärts während des zweiten Bauabschnitts dieselbe Umleitungsstrecke wie in Bauabschnitt eins. In Fahrtrichtung stadteinwärts können die Linien 843, 844, 848, 869, 872, 873 und 877 können regulären Linienweg befahren. Die Busse der Linien 858, 864, 870 werden ab der Haltestelle „Kantstraße“ in Richtung Innenstadt über Dreikönigenstraße, Schillerstraße und Weingartstraße umgeleitet. Es werden alle Haltestellen und Ersatzhaltestellen angefahren.

Der dritte Bauabschnitt betrifft die Kreuzung Zollstraße / Michaelstraße / Mühlenstraße. Von Montag, 11. Juli 2022, bis Mittwoch, 13. Juli 2022 ist der gesamte Kreuzungsbereich voll gesperrt. Bereits ab Freitag, 8. Juli 2022, ist die Mühlenstraße, aufgrund von Arbeiten der Stadtwerke, aus Richtung Zollstraße nicht einfahrbar. Diese kann nur noch über die Windmühlengasse erreicht werden. Ab diesem Zeitpunkt ist die Einbahnstraßenregelung in der Mühlenstraße aufgehoben.

Die Buslinien 828, 830, 841, 849, 851, 852, 854 und 858 werden ab der Haltestelle „Zolltor“ über Friedrich-Ebert-Platz und Nordkanalallee umgeleitet, die Haltestelle „Landestheater“ entfällt. Die Linie 842 wird über Hafenstraße und Batteriestraße umgeleitet. Es entfallen die Haltestellen „Niedertor“, „Neustraße“, „Zolltor“ und „Landestheater“. Die Busse der Linien 864, 870, 872, 873 und 877 werden ab der Haltestelle „Landestheater“ über Oberstraße, Stadthalle und Nordkanalallee umgeleitet. Die Linie 869 wird ab der Haltestelle „Stadthalle“ über die Nordkanalallee umgeleitet.

Grundsätzlich gilt für alle Bauabschnitte: Es werden alle auf den Umleitungsstrecken liegenden Haltestellen angefahren, unabhängig davon, welche Buslinien dort normalerweise halten. Gegebenenfalls werden auf den Strecken Ersatzhaltestellen eingerichtet. Das gilt insbesondere für den Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste deshalb, auf die Hinweisschilder an den Bushaltestellen zu achten.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Baufelder und alle angrenzenden Straßen in Notfallsituationen jederzeit erreichen. Das Tiefbaumanagement bemüht sich, größere Beeinträchtigungen während der Sanierung zu vermeiden. Weitere Informationen zu den können unter www.stadtwerke-neuss.de und www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.

(Stand: 10.06.2022/Spa)