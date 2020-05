Das Amt für Bauberatung und Bauordnung ist ab sofort wieder geöffnet, allerdings mit Einschränkungen:



Die persönliche Bauberatung und die Akteneinsicht in die Bauakte werden nun wieder ermöglicht, können aktuell jedoch nur noch mit einem festen Termin stattfinden.



1. Für die Bauberatung ist eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02131/906301 (Frau Gertchen) oder per E-Mail an andrea.gertchen@stadt.neuss.de zwingend erforderlich. Die Bauberatung findet immer dienstags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 16.30 Uhr statt.

2. Auch für die Altakteneinsicht ist vorab ein Termin unter den Telefonnummern 02131/906327 (Frau Stüttgen), 02131/906328 (Frau Kirmis) oder 02131/906329 (Herr Preuss) oder per E-Mail an bauordnung@stadt.neuss.de zu beantragen.



Die Termine werden in einem bestimmten Rhythmus vergeben. Für alle Termine gilt, dass maximal zwei Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig pro Termin anwesend sein dürfen. Die Bezahlung sollte bargeldlos per EC-Karte (girocard) erfolgen.



Hinweis: Personen, die keinen Termin vereinbart haben, kann kein Zutritt gewährt werden!