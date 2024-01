Baumarbeiten auf dem Südfriedhof

Der geplante Netzausbau stellt einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung dar, so z.B. durch die Senkung des CO2-Ausstoßes mit dem Ausbau der Windstromerzeugung an den norddeutschen Küsten.

Für die Trassenabschnitte zwischen den Umspannanlagen Osterath bei Düsseldorf und Rommerskirchen wurde von 2012 bis 2018 ein Planfeststellungsverfahren bei der Bezirksregierung Düsseldorf durchgeführt. Die in diesem Verfahren verfolgte Variante sah - entgegen den Forderungen der Stadt Neuss und der Bürgerinitiative "Pro-Erdkabel-Neuss" - keine Erdverkabelung auf Neusser Stadtgebiet vor. Stattdessen wurde im Bereich des Stadtteils Reuschenberg ein Rückbau der vorhandenen Freileitung über den Wohngrundstücken und eine Verschwenkung der neuen Trasse nach Westen geplant, so dass keine Wohngrundstücke mehr überspannt werden.

Für das planfestgestellte Leitungsbauvorhaben wurde eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung erstellt und zusammen mit einer Variantendiskussion in das damalige Planfeststellungsverfahren eingebracht. Hierbei wurden sowohl negative Auswirkungen (z.B. auf die Friedhofsanlage in Reuschenberg) als auch positive Auswirkungen (Entlastung der Wohnbebauung in Reuschenberg) betrachtet. Im Zuge des Planfeststellungsverfahren ist eine Abwägung zu Gunsten der Anwohner*innen in Reuschenberg mit einer Leitungsverschwenkung über den Friedhof Reuschenberg erfolgt.