Beginn der Laubabfuhr

Wie schon in den Vorjahren wird die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) auch in diesem Jahr Laub, das von öffentlichen Bürgersteigen stammt, kostenlos abholen.

Dabei gilt folgende neue Regelung: Es muss vergleichbar mit der Sperrmüllentsorgung vorab ein Termin bei der AWL angefordert werden. Die Laubsäcke werden nicht mehr automatisch an den Tagen der Biotonnenleerung abgeholt.

Eine Terminvereinbarung ist ab sofort telefonisch beim Kundenzentrum der AWL unter 02131 - 124480 oder per Mail an kundenzentrum@awl-neuss.de möglich. Den Bürgerinnen und Bürger werden dann konkrete Termine genannt, an denen ihre Laubsäcke jeweils abgeholt werden.

Die terminierte Einsammlung erfolgt im Gesamtzeitraum von Montag, 31. Oktober, bis einschließlich Freitag, 2. Dezember 2022. Durch die Umstellung auf konkrete Termine soll vermieden werden, dass die Fahrzeuge für die Laubsackeinsammlung stets alle Neusser Straßen abfahren müssen.

Wie bisher ist das Laub, welches bei der Bürgersteigreinigung anfällt, zu dem jeweils vergebenen Termin in neutralen Säcken (keine gelben Säcke!) bis 7 Uhr morgens gut sichtbar am Straßenrand abzustellen. Die Säcke werden im Laufe des Arbeitstages abgeholt.

Die Abholung betrifft nur das Laub auf öffentlichen Bürgersteigen. Für Laub aus dem eigenen Garten gelten auch weiterhin die gewohnten Regelungen. Dieses Laub wird über die Biotonne entsorgt bzw. kann im eigenen Garten kompostiert oder bei größeren Mengen zur entgeltpflichtigen Privatanlieferstation (Mülldeponie) nach Neuss-Grefrath gebracht werden.

(Stand 05.10.2022)