Bericht aus der Ratssitzung vom 31. Januar 2020

Sichtlich bewegt nahm die Beigeordnete Dr. Christiane Zangs ihre einstimmige Wiederwahl auf. Die Dezernentin für die Bereiche Schule, Bildung und Kultur bedankte sich sehr für das in sie gesetzte Vertrauen und sagte, sie möchte dies mit ihrer zukünftigen Arbeit rechtfertigen. Sie wird am 1. Juli in ihre dritte Wahlperiode starten. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass Frau Dr. Zangs mit Ablauf des Monats Juni 2023 die beamtenrechtliche Altersgrenze erreicht hat.

Einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist man bei der städtebaulichen Zielsetzung, den Wendersplatz als attraktiven Stadteingang umzugestalten. Die Mitglieder des Stadtrates beschlossen mehrheitlich, das Wettbewerbsverfahren „Wendersplatz – der Heimat einen Hafen geben“ auf den Weg zu bringen. Damit ist die Verwaltung nun beauftragt, einen Realisierungswettbewerb für die öffentlichen Verkehrsflächen und Freianlagen mit städtebaulichem Ideenteil für den Wendersplatz vorzubereiten.

Außerdem fanden aus dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, der am Abend zuvor tagte, die Bebauungspläne Vogelsang, Gladbacher Straße sowie Hoisten, Schluchenhausstraße Zustimmung. Auch Linienwegänderungen (841, 852, 878) in Norf und der Verlegung der Haltestelle Wisselter Weg in die Uedesheimer Straße stimmte der Rat einstimmig zu. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Neuss geht zur weiteren Beratung in die Bezirksausschüsse und den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung.

Auf der Tagesordnung standen auch eine Überarbeitung der Sportförderrichtlinien, der Durchführungsbestimmungen und der Entgeltordnung für die Nutzung städtischer Sportstätten ab 1. Februar 2020. Mit kleinen Ergänzungen aus dem Sportausschuss kommend stimmte der Rat einstimmig dafür. Ebenso einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder die Modernisierung und Erweiterung der Sportstätte Schorlemerstraße.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde dem Antrag der Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co.KG sowie des Rheinpark-Centers zur Öffnung der Geschäfte im Bereich Rheinpark-Center an vier Sonntagen in den Jahren 2020 bis 2022 mehrheitlich zugestimmt. Einstimmig waren sich die Mitglieder des Neusser Rates bei ihrer Zustimmung für eine Delegationsreise nach Rijeka/Kroatien im Rahmen der „Kulturhauptstadt 2020“. Die Stadtverordnete Angelika Quiring-Perl und der sachkundige Bürger Hartmund Rohmer folgen damit einer Einladung zu den Feierlichkeiten des dortigen Karnevals, der in diesem Jahr in das Programm der „Kulturhauptstadt Europas 2020“ eingebettet ist.

Die nächste Sitzung des Neusser Stadtrates findet am 20. März 2020 statt.