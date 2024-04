Am Dienstag, den 4. Juni 2024, öffnet sich im Rheinischen Landestheater der Vorhang für die Veranstaltung „Blick über den Rhein – Der Startup-Markt +“. Als Teil der Startup-Woche Düsseldorf soll die Veranstaltung ein Schlaglicht auf die jungen Unternehmen in Neuss werfen. Bürgermeister Reiner Breuer wird zur Eröffnung um 14 Uhr ein Grußwort sprechen. Bis 19 Uhr folgt ein lebendiges Programm, welches neben der Präsentation der Startups Beratungsangebote und Möglichkeiten des Netzwerkens bietet. Vorträge wie z. B. zum effektiven Einsatz Künstlicher Intelligenz sind ebenso in der Planung.

Ab 19 Uhr wird dann der erfolgreiche Neusser DJ Chris el Greco, der bei TikTok über 2.6 Millonen Follower verzeichnet, während eines Get-togethers bis 21 Uhr auflegen und das lockere Zusammensein musikalisch unterstreichen.

Die Veranstaltung wird in einer Kooperation mit den Gründersternen realisiert. Diese sind sieben Expert*innen, die mit ihren Expertisen u. a. in den Bereichen Recht, Marketing und Steuern Existenzgründer*innen unterstützen.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Sparkasse Neuss, Kulister – Mensch goes, der Rheinland Versicherungsgruppe sowie Simve/Bank11. Zudem hat das Ministerium für Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen über sein Programm für Startups-Events.NRW eine Förderung zugesagt.

Noch bis zum 30. April können sich Startups und Unternehmen, die neue innovative Produkte entwickeln, als Aussteller*innen anmelden. Dies geht telefonisch unter 02131 90 3112 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de.

Stand: 17. April 2024